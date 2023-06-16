https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878506892.html

Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении

Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.06.2023

Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:06

2023-06-16T06:06

2023-06-16T09:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным "Макар". "Противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции. Покидает свои укрепления и убегает", — сказал "Макар". По его словам, во время одного из штурмов отделение противника дважды убегало от его группы. "Моя группа должна была занять наблюдательный пункт противника. Мы отработали по этому дому из гранатомета и из "подстволов". Противник понес потери убитыми, и оставшаяся часть военнослужащих – они просто убежали из этого дома. Но командование, скорее всего, погнало их обратно, отбивать эту позицию. Мы также отбили это их нападение. Они еще понесли потери и снова убежали", – сказал военный.Таким образом, боевой дух у противника находится на очень низком уровне, заключил он.

https://ria.ru/20230616/solntsepek-1878504721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бежит при серьезных боестолкновениях" – военный о действиях противника на авдеевском направлении "Бежит при серьезных боестолкновениях" – военный о действиях противника на авдеевском направлении 2023-06-16T06:06 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, безопасность