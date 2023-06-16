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Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 16.06.2023 (обновлено: 09:45 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878506892.html
Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении
Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T06:06
2023-06-16T09:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным "Макар". "Противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции. Покидает свои укрепления и убегает", — сказал "Макар". По его словам, во время одного из штурмов отделение противника дважды убегало от его группы. "Моя группа должна была занять наблюдательный пункт противника. Мы отработали по этому дому из гранатомета и из "подстволов". Противник понес потери убитыми, и оставшаяся часть военнослужащих – они просто убежали из этого дома. Но командование, скорее всего, погнало их обратно, отбивать эту позицию. Мы также отбили это их нападение. Они еще понесли потери и снова убежали", – сказал военный.Таким образом, боевой дух у противника находится на очень низком уровне, заключил он.
https://ria.ru/20230616/solntsepek-1878504721.html
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"Бежит при серьезных боестолкновениях" – военный о действиях противника на авдеевском направлении
"Бежит при серьезных боестолкновениях" – военный о действиях противника на авдеевском направлении
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении

Российский офицер: группа бойцов обратила в бегство ВСУ на Авдеевском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным "Макар".
"Противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции. Покидает свои укрепления и убегает", — сказал "Макар".
По его словам, во время одного из штурмов отделение противника дважды убегало от его группы.
«
"Моя группа должна была занять наблюдательный пункт противника. Мы отработали по этому дому из гранатомета и из "подстволов". Противник понес потери убитыми, и оставшаяся часть военнослужащих – они просто убежали из этого дома. Но командование, скорее всего, погнало их обратно, отбивать эту позицию. Мы также отбили это их нападение. Они еще понесли потери и снова убежали", – сказал военный.
Таким образом, боевой дух у противника находится на очень низком уровне, заключил он.
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Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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