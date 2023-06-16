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Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа - РИА Новости, 16.06.2023
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07:39 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/spasateli-1878516162.html
Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа
Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа - РИА Новости, 16.06.2023
Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа
Время прибытия двух судов в район терпящего бедствие у берегов Находки балкера Beks Force, предварительно, около двух-трех часов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:39
2023-06-16T07:39
происшествия
приморский край
россия
находка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Время прибытия двух судов в район терпящего бедствие у берегов Находки балкера Beks Force, предварительно, около двух-трех часов, сообщил РИА Новости представитель приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба". "(В район бедствия - ред.) два судна "Светломор-3" и "Бэй" прибудут примерно через два-три часа: одно идет из Владивостока, второе - из Находки", - сообщил собеседник агентства. Ранее в пятницу источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали, в район бедствия направлены проходящие суда. ГУ МЧС РФ по Приморскому краю сообщало, что двое пострадавших при пожаре на иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег, на борту находится 24 человека. К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также 2 судна от пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в готовности находятся спасатели и авиация МЧС России, экипаж от эвакуации отказался, судно находится на плаву. Отмечалось, что пожар вспыхнул, когда балкер шел из КНР в порт Восточный.
https://ria.ru/20230616/sudno-1878516027.html
приморский край
россия
находка
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происшествия, приморский край, россия, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Приморский край, Россия, Находка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа

Морспасслужба: спасатели прибудут в район горящего у Находки судна через два-три часа

© РИА Новости / Морспасслужба | Перейти в медиабанкСотрудник морской спасательной службы
Сотрудник морской спасательной службы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Морспасслужба
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Сотрудник морской спасательной службы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Время прибытия двух судов в район терпящего бедствие у берегов Находки балкера Beks Force, предварительно, около двух-трех часов, сообщил РИА Новости представитель приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".
"(В район бедствия - ред.) два судна "Светломор-3" и "Бэй" прибудут примерно через два-три часа: одно идет из Владивостока, второе - из Находки", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в пятницу источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали, в район бедствия направлены проходящие суда. ГУ МЧС РФ по Приморскому краю сообщало, что двое пострадавших при пожаре на иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег, на борту находится 24 человека. К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также 2 судна от пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в готовности находятся спасатели и авиация МЧС России, экипаж от эвакуации отказался, судно находится на плаву. Отмечалось, что пожар вспыхнул, когда балкер шел из КНР в порт Восточный.
Тушение пожара на судне - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Пожар на иностранном судне у берегов Находки начался в машинном отделении
Вчера, 07:36
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияНаходкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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