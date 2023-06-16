https://ria.ru/20230616/spasateli-1878516162.html

Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа

Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа - РИА Новости, 16.06.2023

Спасатели прибудут в район горящего у Находки Beks Force через два-три часа

Время прибытия двух судов в район терпящего бедствие у берегов Находки балкера Beks Force, предварительно, около двух-трех часов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:39

2023-06-16T07:39

2023-06-16T07:39

происшествия

приморский край

россия

находка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Время прибытия двух судов в район терпящего бедствие у берегов Находки балкера Beks Force, предварительно, около двух-трех часов, сообщил РИА Новости представитель приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба". "(В район бедствия - ред.) два судна "Светломор-3" и "Бэй" прибудут примерно через два-три часа: одно идет из Владивостока, второе - из Находки", - сообщил собеседник агентства. Ранее в пятницу источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали, в район бедствия направлены проходящие суда. ГУ МЧС РФ по Приморскому краю сообщало, что двое пострадавших при пожаре на иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег, на борту находится 24 человека. К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также 2 судна от пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в готовности находятся спасатели и авиация МЧС России, экипаж от эвакуации отказался, судно находится на плаву. Отмечалось, что пожар вспыхнул, когда балкер шел из КНР в порт Восточный.

https://ria.ru/20230616/sudno-1878516027.html

приморский край

россия

находка

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происшествия, приморский край, россия, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)