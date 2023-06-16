https://ria.ru/20230616/solntsepek-1878504721.html

Одна ТОС-1 "Солнцепек" смогла остановить наступление ВСУ у Новодонецкого

Одна ТОС-1 "Солнцепек" смогла остановить наступление ВСУ у Новодонецкого - РИА Новости, 16.06.2023

Одна ТОС-1 "Солнцепек" смогла остановить наступление ВСУ у Новодонецкого

Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T05:03

2023-06-16T05:03

2023-06-16T11:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

волновахский район

вооруженные силы украины

безопасность

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Наводчик-оператор тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины", — сказал он, добавив, что противник понес потери и отступил.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Киев начал давно обещанное контрнаступление. По его словам, об этом говорит использование командованием ВСУ стратегических резервов. Но, подчеркнул глава государства, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта, причем потеряли как минимум 160 танков и 360 бронемашин.

https://ria.ru/20230615/samolet-1878331245.html

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украина

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россия, украина, волновахский район, вооруженные силы украины, безопасность, тос-1а "солнцепек"