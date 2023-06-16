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Брянская область и "Россети Центр" заключили соглашение о сотрудничестве

Брянская область и "Россети Центр" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023

Брянская область и "Россети Центр" заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" –... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:48

2023-06-16T14:48

2023-06-16T14:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 июн - ПАО "Россети Центр". В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве.Взаимодействие между ПАО "Россети Центр" и правительством региона направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Брянской области. Также предусмотрена реализация мер по усилению защищенности объектов электросетевого комплекса и персонала филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго"."Обеспечивать качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей – наша основная задача. Благодаря сотрудничеству с региональной властью мы расширим комплекс мероприятий по обеспечению безопасности труда энергетиков и защите электросетевых объектов в приграничных регионах, чтобы и дальше на высоком уровне исполнять наши обязанности, оперативно реагируя на любые вызовы", – подчеркнул Игорь Маковский."Специалисты филиала "Россети Центр" - "Брянскэнерго" вносят большой вклад в развитие нашей области, обеспечивая стабильную работу электросетевого комплекса региона, в том числе в непростых условиях приграничья. Усиление нашего взаимодействия позволит повысить эффективность и качество работы энергетиков, их безопасность и защиту энергообъектов в интересах жителей области", – отметил Александр Богомаз.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы