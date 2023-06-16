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Липецкая область и "Газпром нефть" расширяют взаимодействие
Липецкая область и "Газпром нефть" расширяют взаимодействие - РИА Новости, 16.06.2023
Липецкая область и "Газпром нефть" расширяют взаимодействие
"Газпром нефть" увеличит объем поставок высокотехнологичных смазочных материалов предприятиям Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:19
2023-06-16T09:19
2023-06-16T09:19
липецкая область
россия
липецкая область
игорь артамонов
санкт-петербург
газпром нефть
экономика
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. "Газпром нефть" увеличит объем поставок высокотехнологичных смазочных материалов предприятиям Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, для промышленных предприятий региона будут организованы поставки индустриальных масел компании. В частности, металлургические заводы получат гидравлические масла "Газпром нефти" для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования, а на предприятия аграрного сектора поступят смазочные материалы для сельхозтехники.Артамонов отметил, что специалисты компании обеспечат партнеров профессиональной технической экспертизой с помощью единственного в России сервиса предиктивной диагностики смазочных материалов и техники. Цифровая система на основе искусственного интеллекта составляет подробные рекомендации по техническому обслуживанию, основываясь на анализе работающего в нем масла."Наша приоритетная задача – повысить уровень технологической независимости ключевых производственных площадок Липецкой области, а также гарантировать на них стабильную работу техники и оборудования. Мы планируем расширять сотрудничество с "Газпром нефтью" для обеспечения современными российскими маслами агропромышленных комплексов, а также энергетических и автотранспортных предприятий Липецкой области", - сказал Артамонов.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/buryatiya-1878503638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, липецкая область, игорь артамонов, санкт-петербург, газпром нефть, экономика
Липецкая область, Россия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Санкт-Петербург, Газпром нефть, Экономика
ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. "Газпром нефть" увеличит объем поставок высокотехнологичных смазочных материалов предприятиям Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, для промышленных предприятий региона будут организованы поставки индустриальных масел компании. В частности, металлургические заводы получат гидравлические масла "Газпром нефти" для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования, а на предприятия аграрного сектора поступят смазочные материалы для сельхозтехники.
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Артамонов отметил, что специалисты компании обеспечат партнеров профессиональной технической экспертизой с помощью единственного в России
сервиса предиктивной диагностики смазочных материалов и техники. Цифровая система на основе искусственного интеллекта составляет подробные рекомендации по техническому обслуживанию, основываясь на анализе работающего в нем масла.
"Наша приоритетная задача – повысить уровень технологической независимости ключевых производственных площадок Липецкой области, а также гарантировать на них стабильную работу техники и оборудования. Мы планируем расширять сотрудничество с "Газпром нефтью" для обеспечения современными российскими маслами агропромышленных комплексов, а также энергетических и автотранспортных предприятий Липецкой области", - сказал Артамонов.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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