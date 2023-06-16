https://ria.ru/20230616/sobaka-1878625567.html

В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца

В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца - РИА Новости, 16.06.2023

В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца

Биробиджанские спасатели вытащили из технического колодца собаку породы хаски, которая провалилась туда и перегрызла проходящие там сетевые провода, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:53

2023-06-16T13:53

2023-06-16T14:07

хорошие новости

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878620030_0:543:1000:1106_1920x0_80_0_0_61d816fd1aa6b184bcc95a3d81988118.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Биробиджанские спасатели вытащили из технического колодца собаку породы хаски, которая провалилась туда и перегрызла проходящие там сетевые провода, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Еврейской автономной области. В ведомстве уточнили, что спасателей вызвали работники телекоммуникационной службы, которые приехали в этот район Биробиджана из-за неполадок с интернетом в здании неподалеку. Они и обнаружили в колодце собаку, которая не могла выбраться самостоятельно. Сколько времени она провела под землей, неясно, но успела перегрызть провода, а интернета в здании не было примерно сутки. "Спасатели обвязали животное веревками и вытянули из полутораметровой западни. <...> Жизни пса ничего не угрожает, а связисты восстановили интернет", — рассказали в пресс-службе. После вызволения из колодца собака убежала от спасателей, добавили там.

https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html

биробиджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия