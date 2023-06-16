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В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца - РИА Новости, 16.06.2023
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Хорошие новости
 
13:53 16.06.2023 (обновлено: 14:07 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sobaka-1878625567.html
В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца
В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца - РИА Новости, 16.06.2023
В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца
Биробиджанские спасатели вытащили из технического колодца собаку породы хаски, которая провалилась туда и перегрызла проходящие там сетевые провода, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:53
2023-06-16T14:07
хорошие новости
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Биробиджанские спасатели вытащили из технического колодца собаку породы хаски, которая провалилась туда и перегрызла проходящие там сетевые провода, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Еврейской автономной области. В ведомстве уточнили, что спасателей вызвали работники телекоммуникационной службы, которые приехали в этот район Биробиджана из-за неполадок с интернетом в здании неподалеку. Они и обнаружили в колодце собаку, которая не могла выбраться самостоятельно. Сколько времени она провела под землей, неясно, но успела перегрызть провода, а интернета в здании не было примерно сутки. "Спасатели обвязали животное веревками и вытянули из полутораметровой западни. &lt;...&gt; Жизни пса ничего не угрожает, а связисты восстановили интернет", — рассказали в пресс-службе. После вызволения из колодца собака убежала от спасателей, добавили там.
https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html
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биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили собаку из колодца

В Биробиджане спасатели вытащили на поверхность хаски, провалившуюся в технический колодец

© ГУ МЧС ЕАО / TelegramСпасение собаки, которая провалилась в технический колодец в Биробиджане. Кадр видео
Спасение собаки, которая провалилась в технический колодец в Биробиджане. Кадр видео
© ГУ МЧС ЕАО / Telegram
Спасение собаки, которая провалилась в технический колодец в Биробиджане. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Биробиджанские спасатели вытащили из технического колодца собаку породы хаски, которая провалилась туда и перегрызла проходящие там сетевые провода, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Еврейской автономной области.
В ведомстве уточнили, что спасателей вызвали работники телекоммуникационной службы, которые приехали в этот район Биробиджана из-за неполадок с интернетом в здании неподалеку. Они и обнаружили в колодце собаку, которая не могла выбраться самостоятельно. Сколько времени она провела под землей, неясно, но успела перегрызть провода, а интернета в здании не было примерно сутки.
"Спасатели обвязали животное веревками и вытянули из полутораметровой западни. <...> Жизни пса ничего не угрожает, а связисты восстановили интернет", — рассказали в пресс-службе.
После вызволения из колодца собака убежала от спасателей, добавили там.
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Хорошие новостиБиробиджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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