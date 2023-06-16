https://ria.ru/20230616/sklad-1878535296.html

Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона

Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона - РИА Новости, 16.06.2023

Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона

Крупный пожар на складе с пухом в Курской области мог произойти из-за атаки беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:36

2023-06-16T09:36

2023-06-16T09:56

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Крупный пожар на складе с пухом в Курской области мог произойти из-за атаки беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт."Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника", — говорится в записи.В ночь на пятницу загорелся склад компании "Бел-Поль", одного из крупнейших производителей одеял и подушек. Пламя охватило две тысячи квадратных метров, обошлось без пострадавших. Спасатели уже ликвидировали открытое горение, сейчас они разбирают конструкции на месте пожара.

https://ria.ru/20230613/pvo-1877851310.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт