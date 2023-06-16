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Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 16.06.2023 (обновлено: 09:56 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sklad-1878535296.html
Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона
Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона - РИА Новости, 16.06.2023
Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона
Крупный пожар на складе с пухом в Курской области мог произойти из-за атаки беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:36
2023-06-16T09:56
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Крупный пожар на складе с пухом в Курской области мог произойти из-за атаки беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.&quot;Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника&quot;, — говорится в записи.В ночь на пятницу загорелся склад компании "Бел-Поль", одного из крупнейших производителей одеял и подушек. Пламя охватило две тысячи квадратных метров, обошлось без пострадавших. Спасатели уже ликвидировали открытое горение, сейчас они разбирают конструкции на месте пожара.
https://ria.ru/20230613/pvo-1877851310.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Склад с пухом в Курской области мог загореться из-за атаки дрона

Губернатор Старовойт: склад в Курской области мог загореться после атаки беспилотника

© Фото : Роман Старовойт / TelegramПожар на территории предприятия "Бел-Поль" в Курской области
Пожар на территории предприятия Бел-Поль в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Пожар на территории предприятия "Бел-Поль" в Курской области
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ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Крупный пожар на складе с пухом в Курской области мог произойти из-за атаки беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«

"Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника", — говорится в записи.

В ночь на пятницу загорелся склад компании "Бел-Поль", одного из крупнейших производителей одеял и подушек. Пламя охватило две тысячи квадратных метров, обошлось без пострадавших.
Спасатели уже ликвидировали открытое горение, сейчас они разбирают конструкции на месте пожара.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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