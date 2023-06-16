https://ria.ru/20230616/siriya-1878803312.html

Минобороны сообщило о провокациях американских подразделений в Сирии

Минобороны сообщило о провокациях американских подразделений в Сирии - РИА Новости, 16.06.2023

Минобороны сообщило о провокациях американских подразделений в Сирии

Провокационные действия со стороны подразделений ВС США отмечены в сирийской провинции Ракка, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T22:05

2023-06-16T22:05

2023-06-16T22:06

в мире

сирия

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Провокационные действия со стороны подразделений ВС США отмечены в сирийской провинции Ракка, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов."В провинции Ракка отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. Выявлено движение двух автомобильных колонн патрулей так называемой "международной антитеррористической коалиции" по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара. Российской стороной в адрес коалиции заявлен протест", - сказал Гуринов на брифинге.Он добавил, что нарушение возглавляемой США "коалицией" правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, достигнутый благодаря усилиям РФ, и деструктивно влияет на развитие обстановки.

https://ria.ru/20230615/bezhentsy-1878491044.html

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в мире, сирия, вооруженные силы сша