https://ria.ru/20230616/sigarety-1878501621.html

Волатильность валют не приведет к росту цен на сигареты в России

Волатильность валют не приведет к росту цен на сигареты в России - РИА Новости, 16.06.2023

Волатильность валют не приведет к росту цен на сигареты в России

Волатильность курсов валют в данный момент не приведет к росту цен на сигареты в России, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным вопросам Philip... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T03:04

2023-06-16T03:04

2023-06-16T03:04

пмэф-2023

экономика

россия

сергей слипченко

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148119/70/1481197083_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_1c0a4f5d1b4ac28021ad57ac0e6643c9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Волатильность курсов валют в данный момент не приведет к росту цен на сигареты в России, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) Сергей Слипченко. "Цены, естественно, в определенной степени зависят (от курсов валют - ред.), потому что основное сырье - это табак, который поставляется из-за рубежа и закупается в валюте. Но все-таки, я думаю, что основным параметром, влияющим на ценообразование, является акциз, потому что в среднем по ассортименту, например, традиционных сигарет, он составляет в районе 55% и даже больше, по некоторым позициям это уже 60%. Любое изменение этой величины приводит, естественно, к изменению цены", - заявил он в кулуарах ПМЭФ. В ходе среды курс доллара на Московской бирже поднимался выше 85 рублей впервые с начала апреля 2022 года. "Нет, тем более в тех параметрах и коридорах, в которых эти валютные колебания сейчас происходят", - добавил Слипченко в ответ на вопрос о том, стоит ли ждать повышения цен на сигареты в стране на фоне валютных колебаний. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сергей слипченко, московская биржа