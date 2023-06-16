https://ria.ru/20230616/shtrafy-1878571563.html

В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте

В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте - РИА Новости, 16.06.2023

В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте

Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в Москве вырастут с 18 июня в 2 раза - до 2 тысяч и 4 тысяч рублей, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:39

2023-06-16T11:39

2023-06-16T11:47

москва

общество

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в Москве вырастут с 18 июня в 2 раза - до 2 тысяч и 4 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума", - говорится в сообщении.Уточняется, что штраф за безбилетный проезд составит 2 тысячи рублей вместо 1 тысячи рублей, а штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 тысячи рублей вместо 2,5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, департамент транспорта г. москвы