https://ria.ru/20230616/shtrafy-1878571563.html
В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте
В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте - РИА Новости, 16.06.2023
В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте
Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в Москве вырастут с 18 июня в 2 раза - до 2 тысяч и 4 тысяч рублей, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:39
2023-06-16T11:39
2023-06-16T11:47
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в Москве вырастут с 18 июня в 2 раза - до 2 тысяч и 4 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума", - говорится в сообщении.Уточняется, что штраф за безбилетный проезд составит 2 тысячи рублей вместо 1 тысячи рублей, а штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 тысячи рублей вместо 2,5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте
С 18 июня в Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты