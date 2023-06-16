https://ria.ru/20230616/sevastopol-1878811133.html
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.06.2023
В Севастополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено в Севастополе после отключения в сетях 110 киловольт из-за повреждения на Севастопольской ТЭЦ, сообщило Севастопольэнерго. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-16T23:34
2023-06-16T23:34
2023-06-17T00:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в Севастополе после отключения в сетях 110 киловольт из-за повреждения на Севастопольской ТЭЦ, сообщило Севастопольэнерго."В 22.50 включены все потребители города. На данный момент сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины аварийного отключения", - говорится на сайте Севастопольэнерго во "Вконтакте".Отключение произошло в 22.06 в сетях 110кВ по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ, уточнили в компании. Были отключены 80% потребителей Севастополя, а именно центр города, Камышовая бухта, проспект Острякова, Корабельная сторона, часть Казачьей бухты.
https://ria.ru/20230614/sevastopol-1877779030.html
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севастополь, севастопольэнерго, происшествия, жкх
Севастополь, Севастопольэнерго, Происшествия, ЖКХ
В Севастополе восстановили электроснабжение
Севастопольэнерго: в Севастополе возобновили электроснабжение после повреждения на ТЭЦ