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В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.06.2023
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23:34 16.06.2023 (обновлено: 00:12 17.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sevastopol-1878811133.html
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.06.2023
В Севастополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено в Севастополе после отключения в сетях 110 киловольт из-за повреждения на Севастопольской ТЭЦ, сообщило Севастопольэнерго. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-16T23:34
2023-06-17T00:12
севастополь
севастопольэнерго
происшествия
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в Севастополе после отключения в сетях 110 киловольт из-за повреждения на Севастопольской ТЭЦ, сообщило Севастопольэнерго."В 22.50 включены все потребители города. На данный момент сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины аварийного отключения", - говорится на сайте Севастопольэнерго во "Вконтакте".Отключение произошло в 22.06 в сетях 110кВ по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ, уточнили в компании. Были отключены 80% потребителей Севастополя, а именно центр города, Камышовая бухта, проспект Острякова, Корабельная сторона, часть Казачьей бухты.
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Севастополь, Севастопольэнерго, Происшествия, ЖКХ
В Севастополе восстановили электроснабжение

Севастопольэнерго: в Севастополе возобновили электроснабжение после повреждения на ТЭЦ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в Севастополе после отключения в сетях 110 киловольт из-за повреждения на Севастопольской ТЭЦ, сообщило Севастопольэнерго.
"В 22.50 включены все потребители города. На данный момент сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины аварийного отключения", - говорится на сайте Севастопольэнерго во "Вконтакте".
Отключение произошло в 22.06 в сетях 110кВ по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ, уточнили в компании. Были отключены 80% потребителей Севастополя, а именно центр города, Камышовая бухта, проспект Острякова, Корабельная сторона, часть Казачьей бухты.
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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14 июня, 00:33
 
СевастопольСевастопольэнергоПроисшествияЖКХ
 
 
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