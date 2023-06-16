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Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками - РИА Новости, 16.06.2023
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Шоубиз
 
18:35 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/semenovich-1878752504.html
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками - РИА Новости, 16.06.2023
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками
Певица Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:35
2023-06-16T18:35
шоубиз
анна семенович
луганск
донецк
"русская медиагруппа"
донецкая народная республика
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Певица Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". "Российские певцы приезжают и поддерживают ребят в Луганске, Донецке – где мы только ни были. В такую минуту артистам важно не оставаться в стороне, а делать свою работу: заряжать людей позитивом, радостью, давать надежду. И мы стараемся помочь всем, чем можем – для нас это большая честь", – рассказала Семенович. Врачи и военнослужащие тепло приняли исполнительницу. Они подпевали ей, а затем поблагодарили.Выступление Семенович стало частью патриотического марафона Агитбригады "Русского радио". Агитбригады "Русского радио" поддержали участников спецоперации сразу после ее начала. Они организовывали благотворительные концерты в госпиталях, мобилизационных пунктах и в новых регионах. Артисты также отправляли гуманитарную помощь для солдат и жителей ДНР и ЛНР.
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анна семенович, луганск, донецк, "русская медиагруппа", донецкая народная республика, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Анна Семенович, Луганск, Донецк, "Русская медиагруппа", Донецкая Народная Республика, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками

Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в госпитале Бурденко

© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Анна Семенович в госпитале имени Н. Н. Бурденко в рамках благотворительного концерта Агитбригады "Русского радио"
Анна Семенович в госпитале имени Н. Н. Бурденко в рамках благотворительного концерта Агитбригады Русского радио - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Певица Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
«
"Российские певцы приезжают и поддерживают ребят в Луганске, Донецке – где мы только ни были. В такую минуту артистам важно не оставаться в стороне, а делать свою работу: заряжать людей позитивом, радостью, давать надежду. И мы стараемся помочь всем, чем можем – для нас это большая честь", – рассказала Семенович.
Врачи и военнослужащие тепло приняли исполнительницу. Они подпевали ей, а затем поблагодарили.
Выступление Семенович стало частью патриотического марафона Агитбригады "Русского радио".
Агитбригады "Русского радио" поддержали участников спецоперации сразу после ее начала. Они организовывали благотворительные концерты в госпиталях, мобилизационных пунктах и в новых регионах. Артисты также отправляли гуманитарную помощь для солдат и жителей ДНР и ЛНР.
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО
1 марта, 12:31
 
ШоубизАнна СеменовичЛуганскДонецк"Русская медиагруппа"Донецкая Народная РеспубликаНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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