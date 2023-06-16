https://ria.ru/20230616/semenovich-1878752504.html

Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками

Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками - РИА Новости, 16.06.2023

Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками

Певица Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:35

2023-06-16T18:35

2023-06-16T18:35

шоубиз

анна семенович

луганск

донецк

"русская медиагруппа"

донецкая народная республика

новости шоу-бизнеса

знаменитости

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Певица Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". "Российские певцы приезжают и поддерживают ребят в Луганске, Донецке – где мы только ни были. В такую минуту артистам важно не оставаться в стороне, а делать свою работу: заряжать людей позитивом, радостью, давать надежду. И мы стараемся помочь всем, чем можем – для нас это большая честь", – рассказала Семенович. Врачи и военнослужащие тепло приняли исполнительницу. Они подпевали ей, а затем поблагодарили.Выступление Семенович стало частью патриотического марафона Агитбригады "Русского радио". Агитбригады "Русского радио" поддержали участников спецоперации сразу после ее начала. Они организовывали благотворительные концерты в госпиталях, мобилизационных пунктах и в новых регионах. Артисты также отправляли гуманитарную помощь для солдат и жителей ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230301/semenovich-1855070565.html

луганск

донецк

донецкая народная республика

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна семенович, луганск, донецк, "русская медиагруппа", донецкая народная республика, новости шоу-бизнеса, знаменитости