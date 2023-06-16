https://ria.ru/20230616/semenovich-1878752504.html
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками - РИА Новости, 16.06.2023
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками
Певица Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:35
2023-06-16T18:35
2023-06-16T18:35
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Певица Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". "Российские певцы приезжают и поддерживают ребят в Луганске, Донецке – где мы только ни были. В такую минуту артистам важно не оставаться в стороне, а делать свою работу: заряжать людей позитивом, радостью, давать надежду. И мы стараемся помочь всем, чем можем – для нас это большая честь", – рассказала Семенович. Врачи и военнослужащие тепло приняли исполнительницу. Они подпевали ей, а затем поблагодарили.Выступление Семенович стало частью патриотического марафона Агитбригады "Русского радио". Агитбригады "Русского радио" поддержали участников спецоперации сразу после ее начала. Они организовывали благотворительные концерты в госпиталях, мобилизационных пунктах и в новых регионах. Артисты также отправляли гуманитарную помощь для солдат и жителей ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230301/semenovich-1855070565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками в госпитале Бурденко