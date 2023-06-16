https://ria.ru/20230616/sdelka-1878656824.html

Лавров прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

Лавров прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 16.06.2023

Лавров прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

Подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса показывает, что есть желающие разрушить пакетные договоренности зерновой сделки, заявил в интервью НТВ глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:55

2023-06-16T14:55

2023-06-16T16:36

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зерновая сделка

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса показывает, что есть желающие разрушить пакетные договоренности зерновой сделки, заявил в интервью НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров. "Один только факт взрыва аммиакопровода Тольятти -Одесса, он показывает, что есть желающие этот пакет (договоренности зерновой сделки) просто разрушить и разрушить все то, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам",- сказал Лавров в интервью НТВ на полях ПМЭФ. Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/sdelka-1878645202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, одесса, россия, тольятти, сергей лавров, украина, зерновая сделка