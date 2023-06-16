Лавров прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса показывает, что есть желающие разрушить пакетные договоренности зерновой сделки, заявил в интервью НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров. "Один только факт взрыва аммиакопровода Тольятти -Одесса, он показывает, что есть желающие этот пакет (договоренности зерновой сделки) просто разрушить и разрушить все то, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам",- сказал Лавров в интервью НТВ на полях ПМЭФ. Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса показывает, что есть желающие разрушить пакетные договоренности зерновой сделки, заявил в интервью НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Один только факт взрыва аммиакопровода Тольятти -Одесса, он показывает, что есть желающие этот пакет (договоренности зерновой сделки) просто разрушить и разрушить все то, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам",- сказал Лавров в интервью НТВ на полях ПМЭФ.
Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки
Вчера, 14:48
Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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