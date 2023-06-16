https://ria.ru/20230616/sberbank-1878638326.html

Сбербанк ушел с европейского рынка

Сбербанк ушел с европейского рынка - РИА Новости, 16.06.2023

Сбербанк ушел с европейского рынка

Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии, полностью уйдя с европейского банковского рынка, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:33

2023-06-16T14:33

2023-06-16T20:17

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии, полностью уйдя с европейского банковского рынка, говорится в сообщении кредитной организации. "Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка", - сказано в сообщении. Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения. "Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 миллионов лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

https://ria.ru/20230615/sberbank-1878207619.html

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экономика, австрия, европа, сбербанк россии, в мире