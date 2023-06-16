https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878645055.html

Бербок потребовала от Сараево санкций против России для вступления в ЕС

Бербок потребовала от Сараево санкций против России для вступления в ЕС - РИА Новости, 16.06.2023

Бербок потребовала от Сараево санкций против России для вступления в ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок напомнила своему коллеге из Боснии и Герцеговины (БиГ) Элмедину Конаковичу, что страны-кандидаты на вступление в Евросоюз... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:48

2023-06-16T14:48

2023-06-16T14:48

в мире

россия

республика сербская

босния и герцеговина

анналена бербок

евросоюз

мид германии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок напомнила своему коллеге из Боснии и Герцеговины (БиГ) Элмедину Конаковичу, что страны-кандидаты на вступление в Евросоюз должны присоединяться к санкциям против России. "Конечно, мы ожидаем от каждого кандидата в члены ЕС, что санкции ЕС против России будут стоять не только на бумаге, но и будут вводиться на практике. Все это понятно", - сказала Бербок во время совместной пресс-конференции с Конаковичем. Трансляция велась в Twitter-аккаунте МИД ФРГ. Президент Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) Милорад Додик заявил в конце февраля, что власти Боснии и Герцеговины не приняли ни одного официального решения о поддержке санкций Запада в отношении России. Тогда он отметил, что сербы, как в Баня-Луке, так и в Белграде, поддержав санкции в отношении России, "оттолкнули бы своих друзей, которые исторически их поддерживали, и не получили бы ничего от Запада". Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

россия

республика сербская

босния и герцеговина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, республика сербская, босния и герцеговина, анналена бербок, евросоюз, мид германии, санкции в отношении россии