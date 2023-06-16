https://ria.ru/20230616/samolety-1878736198.html

Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин

Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин

Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард", заявил в пятницу президент России... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:25

2023-06-16T17:25

2023-06-16T23:29

пмэф-2023

украина

f-16

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вооруженные силы рф

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард", заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Танки (иностранные. — Прим. ред.) горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.На Украине, как сообщала газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. При этом Россия неоднократно предупреждала, что накачивание Киева оружием только приведет к затягиванию вооруженного конфликта и росту числа жертв.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, f-16, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, россия, владимир путин, нато, politico