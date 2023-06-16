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Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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17:25 16.06.2023 (обновлено: 23:29 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/samolety-1878736198.html
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард", заявил в пятницу президент России... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:25
2023-06-16T23:29
пмэф-2023
украина
f-16
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард", заявил в пятницу президент России Владимир Путин.&quot;Танки (иностранные. — Прим. ред.) горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе &quot;Леопарды&quot;. И вчера было то же самое. И вчера были &quot;Леопарды&quot;. Они горят. Так же будут гореть и F-16&quot;, — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.На Украине, как сообщала газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. При этом Россия неоднократно предупреждала, что накачивание Киева оружием только приведет к затягиванию вооруженного конфликта и росту числа жертв.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, f-16, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, россия, владимир путин, нато, politico
ПМЭФ-2023, Украина, F-16, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО, Politico
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин

Путин заявил, что на Украине горят танки Leopard, с самолетами F-16 будет так же

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард", заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
«

"Танки (иностранные. — Прим. ред.) горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

На Украине, как сообщала газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. При этом Россия неоднократно предупреждала, что накачивание Киева оружием только приведет к затягиванию вооруженного конфликта и росту числа жертв.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин прокомментировал украинские атаки на Россию
Вчера, 17:37
 
ПМЭФ-2023УкраинаF-16Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевРоссияВладимир ПутинНАТОPolitico
 
 
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