https://ria.ru/20230616/samolety-1878736198.html
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард", заявил в пятницу президент России... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:25
2023-06-16T17:25
2023-06-16T23:29
пмэф-2023
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f-16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард", заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Танки (иностранные. — Прим. ред.) горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.На Украине, как сообщала газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. При этом Россия неоднократно предупреждала, что накачивание Киева оружием только приведет к затягиванию вооруженного конфликта и росту числа жертв.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, f-16, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, россия, владимир путин, нато, politico
ПМЭФ-2023, Украина, F-16, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО, Politico
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
Путин заявил, что на Украине горят танки Leopard, с самолетами F-16 будет так же