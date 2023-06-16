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Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове - РИА Новости, 16.06.2023
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23:14 16.06.2023 (обновлено: 23:15 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/samolet-1878809736.html
Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове
Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове - РИА Новости, 16.06.2023
Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове
Самолёт, летевший из Москвы в Сочи, сел в Саратове по техническим причинам, пассажирам предоставят резервный борт, сообщила РИА Новости представитель S7. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:14
2023-06-16T23:15
происшествия
саратов
москва
сочи
s7 airlines
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Сочи, сел в Саратове по техническим причинам, пассажирам предоставят резервный борт, сообщила РИА Новости представитель S7. "16 июня рейс S7 2047, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова по техническим причинам. Посадка воздушного судна в аэропорту Саратова прошла в штатном режиме", - сказала представитель компании. Она добавила, что сейчас на замену готовится резервный борт. Вылет рейса из Саратова планируется ориентировочно в 23:20. На борту находилось 172 пассажира. На время ожидания вылета пассажирам предоставили горячее питание и напитки.
https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html
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происшествия, саратов, москва, сочи, s7 airlines
Происшествия, Саратов, Москва, Сочи, S7 Airlines
Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове

Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове по техническим причинам

© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в FacebookАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в Facebook
Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Сочи, сел в Саратове по техническим причинам, пассажирам предоставят резервный борт, сообщила РИА Новости представитель S7.
"16 июня рейс S7 2047, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова по техническим причинам. Посадка воздушного судна в аэропорту Саратова прошла в штатном режиме", - сказала представитель компании.
Она добавила, что сейчас на замену готовится резервный борт. Вылет рейса из Саратова планируется ориентировочно в 23:20. На борту находилось 172 пассажира. На время ожидания вылета пассажирам предоставили горячее питание и напитки.
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Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре
13 июня, 16:00
 
ПроисшествияСаратовМоскваСочиS7 Airlines
 
 
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