https://ria.ru/20230616/samolet-1878809736.html

Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове

Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове - РИА Новости, 16.06.2023

Стала известна причина посадки самолета Москва — Сочи в Саратове

Самолёт, летевший из Москвы в Сочи, сел в Саратове по техническим причинам, пассажирам предоставят резервный борт, сообщила РИА Новости представитель S7. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T23:14

2023-06-16T23:14

2023-06-16T23:15

происшествия

саратов

москва

сочи

s7 airlines

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Сочи, сел в Саратове по техническим причинам, пассажирам предоставят резервный борт, сообщила РИА Новости представитель S7. "16 июня рейс S7 2047, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова по техническим причинам. Посадка воздушного судна в аэропорту Саратова прошла в штатном режиме", - сказала представитель компании. Она добавила, что сейчас на замену готовится резервный борт. Вылет рейса из Саратова планируется ориентировочно в 23:20. На борту находилось 172 пассажира. На время ожидания вылета пассажирам предоставили горячее питание и напитки.

https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html

саратов

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сочи

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происшествия, саратов, москва, сочи, s7 airlines