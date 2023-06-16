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Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове - РИА Новости, 16.06.2023
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20:53 16.06.2023 (обновлено: 23:16 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/samolet-1878793118.html
Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове
Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове - РИА Новости, 16.06.2023
Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове
Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:53
2023-06-16T23:16
происшествия
москва
сочи
s7 airlines
boeing 737
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САРАТОВ, 16 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Сегодня в аэропорту "Гагарин" в 19.08 (18.08 мск) совершил посадку самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва-Сочи. С пассажирами работает представитель авиакомпании", - сказал собеседник агентства. Как информирует онлайн-табло на сайте S7, Boeing-737 рейса S7 2047 вылетел из Москвы в 16.25 мск после задержки на 45 минут и уже совершил посадку, дальнейший вылет намечен на 23.40 (22.40 мск). Позднее представитель S7 заявил, что борт совершил посадку в штатном режиме в Саратове по техническим причинам.
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происшествия, москва, сочи, s7 airlines, boeing 737
Происшествия, Москва, Сочи, S7 Airlines, Boeing 737
Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове

Летевший из Москвы в Сочи Boeing-737 компании S7 сел в Саратове по техническим причинам

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Сегодня в аэропорту "Гагарин" в 19.08 (18.08 мск) совершил посадку самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва-Сочи. С пассажирами работает представитель авиакомпании", - сказал собеседник агентства.
Как информирует онлайн-табло на сайте S7, Boeing-737 рейса S7 2047 вылетел из Москвы в 16.25 мск после задержки на 45 минут и уже совершил посадку, дальнейший вылет намечен на 23.40 (22.40 мск).
Позднее представитель S7 заявил, что борт совершил посадку в штатном режиме в Саратове по техническим причинам.
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ПроисшествияМоскваСочиS7 AirlinesBoeing 737
 
 
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