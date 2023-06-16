https://ria.ru/20230616/sammit-1878791460.html
Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка
Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка - РИА Новости, 16.06.2023
Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка
Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы провести саммит "Украина - Африка". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:46
2023-06-16T20:46
2023-06-16T20:46
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы провести саммит "Украина - Африка". "Я очень хотел, я сегодня говорил об этом снова, провести саммит "Украина-Африка". Я действительно считаю, что африканские страны должны знать, мы должны прямо общаться", - заявил он на пресс-конференции в Киеве с лидерами африканских государств. В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.
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в мире, африка, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, россия
В мире, Африка, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка
Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка и прямо общаться с регионом