https://ria.ru/20230616/sammit-1878791460.html

Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка

Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка - РИА Новости, 16.06.2023

Зеленский заявил, что хочет провести саммит Украина — Африка

Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы провести саммит "Украина - Африка". РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:46

2023-06-16T20:46

2023-06-16T20:46

в мире

африка

украина

дмитрий кулеба

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы провести саммит "Украина - Африка". "Я очень хотел, я сегодня говорил об этом снова, провести саммит "Украина-Африка". Я действительно считаю, что африканские страны должны знать, мы должны прямо общаться", - заявил он на пресс-конференции в Киеве с лидерами африканских государств. В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.

https://ria.ru/20230616/konflikt-1878787754.html

африка

украина

россия

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в мире, африка, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, россия