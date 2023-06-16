https://ria.ru/20230616/samara-1878690182.html

В Самаре построят международный межвузовский IT-кампус на 5000 мест

В Самаре построят международный межвузовский IT-кампус на 5000 мест - РИА Новости, 16.06.2023

В Самаре построят международный межвузовский IT-кампус на 5000 мест

Правительство Самарской области и ООО "ПроШкола" подписали в рамках ПМЭФ-2023 концессионное соглашение о создании международного межвузовского IT-кампуса в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:57

2023-06-16T15:57

2023-06-16T16:35

пмэф-2023

экономика

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дмитрий азаров

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Правительство Самарской области и ООО "ПроШкола" подписали в рамках ПМЭФ-2023 концессионное соглашение о создании международного межвузовского IT-кампуса в Самаре на 5000 мест, сообщает пресс-служба областного правительства.Подписи под документом поставили исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО "ПроШкола" Алиса Денисова и первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.Концепция создания в Самарской области международного межвузовского кампуса IT-направления в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями разрабатывалась под руководством губернатора области Дмитрия Азарова. В прошлом году глава региона представил проект президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой. Благодаря системной работе региональной команды проект стал одним из 9 проектов-победителей второго конкурсного отбора Минобрнауки России на создание современных кампусов, в котором участвовали 39 проектов. Кампус в Самаре будет построен в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты" с применением механизма концессионных соглашений.Общий объем инвестиций на стадии создания кампуса – 35 миллиардов рублей, из них 11,44 миллиарда рублей – средства капитального гранта (преимущественно из федерального бюджета), 23,5 миллиарда рублей – средства, которые привлечет концессионер из внебюджетных источников. Эксплуатация кампуса и возмещение инвестиций рассчитано на 20 лет. Ввод кампуса в эксплуатацию планируется в 2027 году.Создание такого мощного образовательного центра призвано способствовать не только развитию научной мысли, но и привлечению и удержанию в регионе одаренных молодых людей из других регионов страны и стран зарубежья."Мы долгие годы мечтали о создании такого передового межвузовского пространства. Но не просто мечтали, а – делали. И теперь мечта обретает реальные очертания. Мы привлекаем в этот проект серьезные инвестиции. Создание кампуса – это не про строительство стен. Это про выбор направления развития региона, про формирование творческих научных коллективов, про успешные стартапы и новые технологии", - отметил Азаров.По словам Денисовой, ВЭБ.РФ совместно с ПАО "Сбербанк" уже финансирует на территории Самарской области 6 проектов по созданию школ в модели концессионных соглашений."На примере кампуса в Самаре при поддержке Минобрнауки России совместно с ПАО "Сбербанк" рассматриваем возможность применения Фабрики проектного финансирования и организации работы синдиката финансирующих организаций под управлением ВЭБ.РФ", – отметила исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20230616/stroitelstvo-1878633470.html

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Артем Смирнов

экономика, самара, самарская область, сбербанк россии, дмитрий азаров