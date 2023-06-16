https://ria.ru/20230616/rynok-1878661005.html

Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин

Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин

РФ никогда никого не выгоняла с российского рынка, у каждого было право выбора, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:16

2023-06-16T15:16

2023-06-16T15:57

пмэф-2023

россия

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. РФ никогда никого не выгоняла с российского рынка, у каждого было право выбора, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23."Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнёрах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнёров было право выбора", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878657984.html

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россия, экономика, владимир путин