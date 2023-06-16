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Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:16 16.06.2023 (обновлено: 15:57 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/rynok-1878661005.html
Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин
Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин
РФ никогда никого не выгоняла с российского рынка, у каждого было право выбора, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:16
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пмэф-2023
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. РФ никогда никого не выгоняла с российского рынка, у каждого было право выбора, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23."Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнёрах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнёров было право выбора", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин

Президент Путин: Россия никогда никого не выгоняла с рынка и оставляла право выбора

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. РФ никогда никого не выгоняла с российского рынка, у каждого было право выбора, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23.
«
"Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнёрах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнёров было право выбора", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин назвал конкурентное преимущество российской экономики
Вчера, 15:11
 
ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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