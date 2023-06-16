https://ria.ru/20230616/rostov-1878731862.html

Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей

Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.06.2023

Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей

Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с рекордным для региона объемом инвестиций в 200 миллиардов... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:18

2023-06-16T17:18

2023-06-16T17:18

ростовская область

экономика

ростовская область

василий голубев

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с рекордным для региона объемом инвестиций в 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев. "На площадке ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила около полутора десятков соглашений с общим объемом инвестиций порядка 200 миллиардов рублей. Это рекордное для Дона количество соглашений и объем инвестиций", - сказал губернатор. Наиболее финансовоемкий проект - строительство жилого комплекса на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, в которое инвестор "ЮгСтройИнвест-Дон" вложит 132 миллиарда рублей. Там предстоит возвести не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а также оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка. Согласно другому соглашению, заключенному на ПМЭФ, компания "Русский водород" намерена достроить волгодонской комплекс по глубокой переработке зерна. По данным инвестора, в проект планируется вложить порядка 20 миллиардов рублей и ввести завод в эксплуатацию в 2026 году. Аналогичных "Донбиотеху" производств в России на сегодняшний день нет. Еще одно важное соглашение касалось реализации компанией "Бештау" проекта по созданию производства компьютерной техники. Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Ростове-на-Дону составит около 8 миллиардов рублей. Правительство области в свою очередь взяло на себя обязательства по сопровождению проекта: подключению объекта к инженерно-техническим сетям, а также предоставлению господдержки. Среди других проектов, которые будут реализованы в регионе после подписания соглашений на ПМЭФ, - индустриальный парк на территории опережающего развития в Гуково, строительство завода по производству сжиженного природного газа и создание промышленного индустриального парка в Азовском районе, который будет заниматься переработкой вторичного сырья. Кроме того, на площадке форума были представлены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По результатам экспертной оценки, Ростовская область показала динамику и поднялась в национальном рейтинге с 16-го на 12-е место.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ростовская область, василий голубев, ростов-на-дону