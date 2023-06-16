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Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.06.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
17:18 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/rostov-1878731862.html
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.06.2023
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей
Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с рекордным для региона объемом инвестиций в 200 миллиардов... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:18
2023-06-16T17:18
ростовская область
экономика
ростовская область
василий голубев
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с рекордным для региона объемом инвестиций в 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев. "На площадке ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила около полутора десятков соглашений с общим объемом инвестиций порядка 200 миллиардов рублей. Это рекордное для Дона количество соглашений и объем инвестиций", - сказал губернатор. Наиболее финансовоемкий проект - строительство жилого комплекса на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, в которое инвестор "ЮгСтройИнвест-Дон" вложит 132 миллиарда рублей. Там предстоит возвести не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а также оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка. Согласно другому соглашению, заключенному на ПМЭФ, компания "Русский водород" намерена достроить волгодонской комплекс по глубокой переработке зерна. По данным инвестора, в проект планируется вложить порядка 20 миллиардов рублей и ввести завод в эксплуатацию в 2026 году. Аналогичных "Донбиотеху" производств в России на сегодняшний день нет. Еще одно важное соглашение касалось реализации компанией "Бештау" проекта по созданию производства компьютерной техники. Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Ростове-на-Дону составит около 8 миллиардов рублей. Правительство области в свою очередь взяло на себя обязательства по сопровождению проекта: подключению объекта к инженерно-техническим сетям, а также предоставлению господдержки. Среди других проектов, которые будут реализованы в регионе после подписания соглашений на ПМЭФ, - индустриальный парк на территории опережающего развития в Гуково, строительство завода по производству сжиженного природного газа и создание промышленного индустриального парка в Азовском районе, который будет заниматься переработкой вторичного сырья. Кроме того, на площадке форума были представлены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По результатам экспертной оценки, Ростовская область показала динамику и поднялась в национальном рейтинге с 16-го на 12-е место.
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экономика, ростовская область, василий голубев, ростов-на-дону
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Василий Голубев, Ростов-на-Дону
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей

Голубев: Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 200 миллиардов рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев на ПМЭФ-2023
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев на ПМЭФ-2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с рекордным для региона объемом инвестиций в 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
«
"На площадке ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила около полутора десятков соглашений с общим объемом инвестиций порядка 200 миллиардов рублей. Это рекордное для Дона количество соглашений и объем инвестиций", - сказал губернатор.
Наиболее финансовоемкий проект - строительство жилого комплекса на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, в которое инвестор "ЮгСтройИнвест-Дон" вложит 132 миллиарда рублей. Там предстоит возвести не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а также оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка.
Согласно другому соглашению, заключенному на ПМЭФ, компания "Русский водород" намерена достроить волгодонской комплекс по глубокой переработке зерна. По данным инвестора, в проект планируется вложить порядка 20 миллиардов рублей и ввести завод в эксплуатацию в 2026 году. Аналогичных "Донбиотеху" производств в России на сегодняшний день нет.
Еще одно важное соглашение касалось реализации компанией "Бештау" проекта по созданию производства компьютерной техники. Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Ростове-на-Дону составит около 8 миллиардов рублей. Правительство области в свою очередь взяло на себя обязательства по сопровождению проекта: подключению объекта к инженерно-техническим сетям, а также предоставлению господдержки.
Среди других проектов, которые будут реализованы в регионе после подписания соглашений на ПМЭФ, - индустриальный парк на территории опережающего развития в Гуково, строительство завода по производству сжиженного природного газа и создание промышленного индустриального парка в Азовском районе, который будет заниматься переработкой вторичного сырья.
Кроме того, на площадке форума были представлены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По результатам экспертной оценки, Ростовская область показала динамику и поднялась в национальном рейтинге с 16-го на 12-е место.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Ростовская областьЭкономикаРостовская областьВасилий ГолубевРостов-на-Дону
 
 
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