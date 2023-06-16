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Песков ответил на вопрос о России и коллективном Западе

Песков ответил на вопрос о России и коллективном Западе - РИА Новости, 16.06.2023

Песков ответил на вопрос о России и коллективном Западе

Коллективный Запад - меньшая часть мира, Россия сейчас работает с большей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:52

2023-06-16T19:52

2023-06-16T19:52

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Коллективный Запад - меньшая часть мира, Россия сейчас работает с большей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы мне скажете - какой имидж нашей страны, посмотрите на русофобию в коллективном Западе. Здесь давайте не забывать, что коллективный Запад - это меньшая часть мира по сравнению с большей частью мира. А большая часть мира, это как раз там, где мы", - сказал он в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, экономика