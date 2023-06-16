https://ria.ru/20230616/rossiya-1878749223.html

Путин: у России почти нет контактов с США, но не она от них отказалась

Путин: у России почти нет контактов с США, но не она от них отказалась - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: у России почти нет контактов с США, но не она от них отказалась

Россия почти не имеет контактов с США, но не Москва от них отказывалась, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:52

2023-06-16T17:52

2023-06-16T17:52

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия почти не имеет контактов с США, но не Москва от них отказывалась, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. "Что касается контактов, у нас практически никаких контактов нет. Но мы от них не отказывались. Если есть желание с нами вести какой-то диалог – пожалуйста. Не мы же с ними не ведем диалог", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, владимир путин, в мире