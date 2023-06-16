https://ria.ru/20230616/reys-1878812065.html

Резервный борт забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи

Резервный борт забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи - РИА Новости, 16.06.2023

Резервный борт забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи

Пассажиров самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи и экстренно приземлившегося в Саратове, забрал резервный борт компании, следует из... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T23:52

2023-06-16T23:52

2023-06-16T23:52

происшествия

саратов

москва

сочи

boeing 737

airbus a320

s7 airlines

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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи и экстренно приземлившегося в Саратове, забрал резервный борт компании, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика. В саратовском аэропорту "Гагарин" РИА Новости ранее заявили, что Boeing-737 авиакомпании S7, следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил посадку в Саратове в 19.08 (18.08 мск) пятницы. В S7 уточнили агентству, что рейс S7 2047 с 172 пассажирами на борту сел в Саратове "по техническим причинам", при этом посадка прошла в штатном режиме. Компания готовила на замену резервный борт. "(Рейс) S7 2047... По факту (вылетел) в 00.06 (23.06 мск)... (Самолет) Airbus A320", - указано на табло. Уточняется, что рейс был задержан на 3 часа 51 минуту. Как ожидается, в 02.02 мск субботы рейс прибудет в аэропорт назначения.

https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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