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Резервный борт забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи
Резервный борт забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи - РИА Новости, 16.06.2023
Резервный борт забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи
Пассажиров самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи и экстренно приземлившегося в Саратове, забрал резервный борт компании, следует из... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:52
2023-06-16T23:52
2023-06-16T23:52
происшествия
саратов
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boeing 737
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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи и экстренно приземлившегося в Саратове, забрал резервный борт компании, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика. В саратовском аэропорту "Гагарин" РИА Новости ранее заявили, что Boeing-737 авиакомпании S7, следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил посадку в Саратове в 19.08 (18.08 мск) пятницы. В S7 уточнили агентству, что рейс S7 2047 с 172 пассажирами на борту сел в Саратове "по техническим причинам", при этом посадка прошла в штатном режиме. Компания готовила на замену резервный борт. "(Рейс) S7 2047... По факту (вылетел) в 00.06 (23.06 мск)... (Самолет) Airbus A320", - указано на табло. Уточняется, что рейс был задержан на 3 часа 51 минуту. Как ожидается, в 02.02 мск субботы рейс прибудет в аэропорт назначения.
https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html
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происшествия, саратов, москва, сочи, boeing 737, airbus a320, s7 airlines
Происшествия, Саратов, Москва, Сочи, Boeing 737, Airbus A320, S7 Airlines
Резервный борт забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи
Резервный борт S7 забрал пассажиров севшего в Саратове рейса Москва — Сочи