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РЭЦ и центры поддержки экспорта в 2022 г поддержали более 1500 IT-компаний - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:20 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/rets-1878585791.html
РЭЦ и центры поддержки экспорта в 2022 г поддержали более 1500 IT-компаний
РЭЦ и центры поддержки экспорта в 2022 г поддержали более 1500 IT-компаний - РИА Новости, 16.06.2023
РЭЦ и центры поддержки экспорта в 2022 г поддержали более 1500 IT-компаний
Группа РЭЦ (ВЭБ.РФ) и региональные центры поддержки экспорта в 2022 году поддержали более 1,5 тысяч IT-компаний, рассказала и.о. председателя правления... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:20
2023-06-16T12:20
пмэф-2023
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Группа РЭЦ (ВЭБ.РФ) и региональные центры поддержки экспорта в 2022 году поддержали более 1,5 тысяч IT-компаний, рассказала и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова на сессии "Экспортный потенциал - драйвер развития российских IT-технологий" в рамках ПМЭФ."Без экспорта отрасль IT не будет по-настоящему конкурентоспособной. Услуги РЭЦ, а также центров поддержки экспорта в регионах направлены на поддержку экспорта IT-услуг в наиболее перспективные регионы. В прошлом году РЭЦ и ЦПЭ помогли суммарно более 1500 компаний. Однако целенаправленной и систематизированной поддержки экспорта IT-услуг еще нет, над этим нужно работать на федеральном уровне", - сказала Сахарова.Она отметила, что необходимо наделение Минцифры задачами по поддержке экспорта IT-услуг, определение целевых показателей, выделение соответствующего бюджета, создание специализированных продуктов для поддержки такого экспорта. При этом экспортерам IT -слуг и сейчас доступны образовательные услуги, помощь в поиске покупателей и продвижении на внешние рынки, а также общие услуги по кредитно-страховой поддержке. РЭЦ поддерживает участие в международных выставках и деловых миссиях, софинансируя часть затрат при организации экспозиции, и организует для компаний прямые b2b и b2g-встречи с потенциальными заказчиками.В 2023 году уже организовано участие российских IT-компаний в выставке Smart Cities India и деловой миссии в Индию в марте. До конца года планируется поддержка организации экспозиций на выставках GITEX в ОАЭ, IFSEC South East Asia в Малайзии, проведение деловых миссий в ОАЭ и Турцию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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2023
Артем Смирнов
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

РЭЦ и центры поддержки экспорта в 2022 г поддержали более 1500 IT-компаний

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Сахарова, заместитель Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК, сенатор Российской Федерации от Мурманской области
Татьяна Сахарова, заместитель Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК, сенатор Российской Федерации от Мурманской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Сахарова, заместитель Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК, сенатор Российской Федерации от Мурманской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Группа РЭЦ (ВЭБ.РФ) и региональные центры поддержки экспорта в 2022 году поддержали более 1,5 тысяч IT-компаний, рассказала и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова на сессии "Экспортный потенциал - драйвер развития российских IT-технологий" в рамках ПМЭФ.
"Без экспорта отрасль IT не будет по-настоящему конкурентоспособной. Услуги РЭЦ, а также центров поддержки экспорта в регионах направлены на поддержку экспорта IT-услуг в наиболее перспективные регионы. В прошлом году РЭЦ и ЦПЭ помогли суммарно более 1500 компаний. Однако целенаправленной и систематизированной поддержки экспорта IT-услуг еще нет, над этим нужно работать на федеральном уровне", - сказала Сахарова.
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Вчера, 11:56
Она отметила, что необходимо наделение Минцифры задачами по поддержке экспорта IT-услуг, определение целевых показателей, выделение соответствующего бюджета, создание специализированных продуктов для поддержки такого экспорта. При этом экспортерам IT -слуг и сейчас доступны образовательные услуги, помощь в поиске покупателей и продвижении на внешние рынки, а также общие услуги по кредитно-страховой поддержке. РЭЦ поддерживает участие в международных выставках и деловых миссиях, софинансируя часть затрат при организации экспозиции, и организует для компаний прямые b2b и b2g-встречи с потенциальными заказчиками.
В 2023 году уже организовано участие российских IT-компаний в выставке Smart Cities India и деловой миссии в Индию в марте. До конца года планируется поддержка организации экспозиций на выставках GITEX в ОАЭ, IFSEC South East Asia в Малайзии, проведение деловых миссий в ОАЭ и Турцию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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