https://ria.ru/20230616/rets-1878570949.html

РЭЦ и ГТЛК договорились о сотрудничестве по развитию коридора "Север-Юг"

РЭЦ и ГТЛК договорились о сотрудничестве по развитию коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 16.06.2023

РЭЦ и ГТЛК договорились о сотрудничестве по развитию коридора "Север-Юг"

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) будут осуществлять совместные инициативы по... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:42

2023-06-16T11:42

2023-06-16T11:42

пмэф-2023

экономика

вероника никишина

россия

российский экспортный центр (рэц)

гтлк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) будут осуществлять совместные инициативы по развитию МТК "Север-Юг", соответствующий меморандум о взаимопонимании на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава ГТЛК Евгений Дитрих, сообщает центр."Соглашение заключено в целях формирования совместных инвестиционных инициатив, реализация которых будет способствовать развитию МТК и включать разработку новых логистических сервисов и маршрутов, формирование механизмов и условий проектов, обеспечивающих грузоотправителей современными объектами транспортной инфраструктуры и средствами транспортировки грузов, создание условий экспорта транспортных услуг", - сообщил РЭЦ."Наша общая задача - сделать МТК "Север - Юг" конкурентным и высокопроизводительным транспортно-хозяйственным комплексом, позволяющим всем участвующим сторонам в перспективе получить очевидные экономические выгоды от его эффективного использования. Полномасштабное использование всех возможных вариантов транспортного сообщения по маршрутам МТК "Север - Юг" позволит создать необходимые условия и стимулы для решения существующих в настоящее время проблем российских экспортеров-грузоотправителей, связанных с разорванностью цепочек поставок, простоями контейнеров на границах, множественными перегрузками транспортного оборудования в пути следования грузов. В свою очередь, группа РЭЦ во взаимодействии с ГТЛК готова рассматривать возможности поддержки проектов, которые могут быть реализованы силами российских подрядчиков и производителей", - отметила Никишина."ГТЛК традиционно выступает в качестве партнера и инвестора стратегически значимых инфраструктурных проектов. Отвечая на потребности рынка и вызовы текущей геополитической ситуации, мы формируем проектную повестку компании. В настоящее время ГТЛК приступила к разработке ряда инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" и обеспечению торговли со странами Ближнего Востока и Азиатского региона. Рассчитываем, что во взаимодействии с РЭЦ мы внесем существенный вклад в формирование нового маршрута", - отметил Дитрих.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/rets-1878563646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, вероника никишина, россия, российский экспортный центр (рэц), гтлк