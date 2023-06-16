https://ria.ru/20230616/rets-1878563646.html

РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке

РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2023

РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке

Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:16

2023-06-16T11:16

2023-06-16T11:16

пмэф-2023

экономика

российский экспортный центр (рэц)

ближний восток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463528_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_107424f579f6a548ff059e1553fa6350.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость продукции Made in Russia могут инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), рассказал на сессии "Go East: Ближний Восток как точка концентрации инвестиционно-финансовых потоков и торговый хаб" в рамках ПМЭФ-2023 старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков."Пока ближневосточный бизнес мало знаком с российским. Мы также мало знаем о продуктах и оборудовании, которые есть на Ближнем Востоке. Однако нашим компаниям доступны все нужные инструменты для развития сотрудничества с этим регионом. Наша поддержка может помочь бизнесу лучше узнать друг друга и повысить товарооборот, особенно если мы это подкрепим необходимой расчетной и логистической инфраструктурой", - сказал Гусаков.Среди услуг, которые повышают узнаваемость российской продукции на внешних рынках, Гусаков назвал программу продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, поддержку участия в выставочных мероприятиях, а также поддержку в поиске партнеров со стороны представительств РЭЦ за рубежом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/rets-1878472670.html

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), ближний восток, россия