https://ria.ru/20230616/rets-1878563646.html
РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке
РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2023
РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке
Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:16
2023-06-16T11:16
2023-06-16T11:16
пмэф-2023
экономика
российский экспортный центр (рэц)
ближний восток
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость продукции Made in Russia могут инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), рассказал на сессии "Go East: Ближний Восток как точка концентрации инвестиционно-финансовых потоков и торговый хаб" в рамках ПМЭФ-2023 старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков."Пока ближневосточный бизнес мало знаком с российским. Мы также мало знаем о продуктах и оборудовании, которые есть на Ближнем Востоке. Однако нашим компаниям доступны все нужные инструменты для развития сотрудничества с этим регионом. Наша поддержка может помочь бизнесу лучше узнать друг друга и повысить товарооборот, особенно если мы это подкрепим необходимой расчетной и логистической инфраструктурой", - сказал Гусаков.Среди услуг, которые повышают узнаваемость российской продукции на внешних рынках, Гусаков назвал программу продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, поддержку участия в выставочных мероприятиях, а также поддержку в поиске партнеров со стороны представительств РЭЦ за рубежом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), ближний восток, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Ближний Восток, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость продукции Made in Russia могут инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), рассказал на сессии "Go East: Ближний Восток как точка концентрации инвестиционно-финансовых потоков и торговый хаб" в рамках ПМЭФ-2023 старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
"Пока ближневосточный бизнес мало знаком с российским. Мы также мало знаем о продуктах и оборудовании, которые есть на Ближнем Востоке. Однако нашим компаниям доступны все нужные инструменты для развития сотрудничества с этим регионом. Наша поддержка может помочь бизнесу лучше узнать друг друга и повысить товарооборот, особенно если мы это подкрепим необходимой расчетной и логистической инфраструктурой", - сказал Гусаков.
Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом
Среди услуг, которые повышают узнаваемость российской продукции на внешних рынках, Гусаков назвал программу продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, поддержку участия в выставочных мероприятиях, а также поддержку в поиске партнеров со стороны представительств РЭЦ
за рубежом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.