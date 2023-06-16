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РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:16 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/rets-1878563646.html
РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке
РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2023
РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке
Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:16
2023-06-16T11:16
пмэф-2023
экономика
российский экспортный центр (рэц)
ближний восток
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость продукции Made in Russia могут инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), рассказал на сессии "Go East: Ближний Восток как точка концентрации инвестиционно-финансовых потоков и торговый хаб" в рамках ПМЭФ-2023 старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков."Пока ближневосточный бизнес мало знаком с российским. Мы также мало знаем о продуктах и оборудовании, которые есть на Ближнем Востоке. Однако нашим компаниям доступны все нужные инструменты для развития сотрудничества с этим регионом. Наша поддержка может помочь бизнесу лучше узнать друг друга и повысить товарооборот, особенно если мы это подкрепим необходимой расчетной и логистической инфраструктурой", - сказал Гусаков.Среди услуг, которые повышают узнаваемость российской продукции на внешних рынках, Гусаков назвал программу продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, поддержку участия в выставочных мероприятиях, а также поддержку в поиске партнеров со стороны представительств РЭЦ за рубежом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/rets-1878472670.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), ближний восток, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Ближний Восток, Россия

РЭЦ повысит узнаваемость продукции из РФ на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкCтарший вице-президент, АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков
Cтарший вице-президент, АО Российский экспортный центр Никита Гусаков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Cтарший вице-президент, АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Несмотря на большой потенциал для сотрудничества России и стран Ближнего Востока, пока российская продукция на этих рынках мало известна, повысить узнаваемость продукции Made in Russia могут инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), рассказал на сессии "Go East: Ближний Восток как точка концентрации инвестиционно-финансовых потоков и торговый хаб" в рамках ПМЭФ-2023 старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
"Пока ближневосточный бизнес мало знаком с российским. Мы также мало знаем о продуктах и оборудовании, которые есть на Ближнем Востоке. Однако нашим компаниям доступны все нужные инструменты для развития сотрудничества с этим регионом. Наша поддержка может помочь бизнесу лучше узнать друг друга и повысить товарооборот, особенно если мы это подкрепим необходимой расчетной и логистической инфраструктурой", - сказал Гусаков.
Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом
15 июня, 20:52
Среди услуг, которые повышают узнаваемость российской продукции на внешних рынках, Гусаков назвал программу продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, поддержку участия в выставочных мероприятиях, а также поддержку в поиске партнеров со стороны представительств РЭЦ за рубежом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Ближний ВостокРоссия
 
 
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