Рейтинг@Mail.ru
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
17:13 16.06.2023 (обновлено: 17:31 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/resheniya-1878727677.html
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер
Все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер и не связаны с СВО, а только с экономической целесообразностью, заявил президент... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:13
2023-06-16T17:31
пмэф-2023
опек+
экономика
россия
владимир путин
в мире
алжир (республика)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_d1797e70060734bc6e197d6b80e979bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер и не связаны с СВО, а только с экономической целесообразностью, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Вот Алжир тоже входит в эту группу ОПЕК+. Мы и с Алжиром вместе советуемся при принятии этих решений в рамках этой организации. Должен вам сказать, что все решения в рамках ОПЕК+ по снижению добычи в том числе и прежде всего, они носят деполитизированный характер. Они не связаны ни со специальной военной операцией России, ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями. Они связаны с вопросами экономической целесообразности как для производителей, так и для потребителей", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230605/peskov-1876194737.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_42dde69b0ae7064619037bde44b1a639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
опек+, экономика, россия, владимир путин, в мире, алжир (республика)
ПМЭФ-2023, ОПЕК+, Экономика, Россия, Владимир Путин, В мире, Алжир (республика)
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер

Путин: все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер и не связаны с СВО, а только с экономической целесообразностью, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
«
"Вот Алжир тоже входит в эту группу ОПЕК+. Мы и с Алжиром вместе советуемся при принятии этих решений в рамках этой организации. Должен вам сказать, что все решения в рамках ОПЕК+ по снижению добычи в том числе и прежде всего, они носят деполитизированный характер. Они не связаны ни со специальной военной операцией России, ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями. Они связаны с вопросами экономической целесообразности как для производителей, так и для потребителей", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Песков прокомментировал договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
5 июня, 12:09
 
ПМЭФ-2023ОПЕК+ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВ миреАлжир (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала