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Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер
Все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер и не связаны с СВО, а только с экономической целесообразностью, заявил президент... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:13
2023-06-16T17:13
2023-06-16T17:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер и не связаны с СВО, а только с экономической целесообразностью, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Вот Алжир тоже входит в эту группу ОПЕК+. Мы и с Алжиром вместе советуемся при принятии этих решений в рамках этой организации. Должен вам сказать, что все решения в рамках ОПЕК+ по снижению добычи в том числе и прежде всего, они носят деполитизированный характер. Они не связаны ни со специальной военной операцией России, ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями. Они связаны с вопросами экономической целесообразности как для производителей, так и для потребителей", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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опек+, экономика, россия, владимир путин, в мире, алжир (республика)
ПМЭФ-2023, ОПЕК+, Экономика, Россия, Владимир Путин, В мире, Алжир (республика)
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер
Путин: все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер