https://ria.ru/20230616/resheniya-1878727677.html

Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер

Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер

Все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер и не связаны с СВО, а только с экономической целесообразностью, заявил президент... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:13

2023-06-16T17:13

2023-06-16T17:31

пмэф-2023

опек+

экономика

россия

владимир путин

в мире

алжир (республика)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_d1797e70060734bc6e197d6b80e979bc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер и не связаны с СВО, а только с экономической целесообразностью, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Вот Алжир тоже входит в эту группу ОПЕК+. Мы и с Алжиром вместе советуемся при принятии этих решений в рамках этой организации. Должен вам сказать, что все решения в рамках ОПЕК+ по снижению добычи в том числе и прежде всего, они носят деполитизированный характер. Они не связаны ни со специальной военной операцией России, ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями. Они связаны с вопросами экономической целесообразности как для производителей, так и для потребителей", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230605/peskov-1876194737.html

россия

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

опек+, экономика, россия, владимир путин, в мире, алжир (республика)