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Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:05 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/raschety-1878695600.html
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин
Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, с Китаем - более 80% в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:05
2023-06-16T16:05
пмэф-2023
китай
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, с Китаем - более 80% в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. "Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле – это отдельная большая тема. Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. Более 80% расчетов с Китаем – в рублях и юанях", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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китай, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
ПМЭФ-2023, Китай, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин

Путин заявил, что около 90 процентов расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, с Китаем - более 80% в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле – это отдельная большая тема. Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. Более 80% расчетов с Китаем – в рублях и юанях", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем
Вчера, 16:01
 
ПМЭФ-2023КитайРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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