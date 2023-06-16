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Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин
Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, с Китаем - более 80% в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:05
2023-06-16T16:05
2023-06-16T16:05
пмэф-2023
китай
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, с Китаем - более 80% в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. "Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле – это отдельная большая тема. Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. Более 80% расчетов с Китаем – в рублях и юанях", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
ПМЭФ-2023, Китай, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин
Путин заявил, что около 90 процентов расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях