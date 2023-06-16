https://ria.ru/20230616/raschety-1878695600.html

Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин

Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин

Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, с Китаем - более 80% в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:05

2023-06-16T16:05

2023-06-16T16:05

пмэф-2023

китай

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Порядка 90% расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях, с Китаем - более 80% в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. "Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле – это отдельная большая тема. Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. Более 80% расчетов с Китаем – в рублях и юанях", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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китай

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика