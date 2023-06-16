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Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 16.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:55
2023-06-16T10:55
2023-06-16T11:09
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-космические силы россии, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS