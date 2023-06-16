https://ria.ru/20230616/pvo-1878555918.html

Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 16.06.2023

Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:55

2023-06-16T10:55

2023-06-16T11:09

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)