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Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 16.06.2023 (обновлено: 11:09 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pvo-1878555918.html
Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 16.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:55
2023-06-16T11:09
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники
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безопасность, воздушно-космические силы россии, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в сводке Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июня, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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