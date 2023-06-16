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"Доказал всему миру". В Германии восхитились новой тактикой Путина - РИА Новости, 16.06.2023
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23:30 16.06.2023 (обновлено: 23:36 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/putin-1878810608.html
"Доказал всему миру". В Германии восхитились новой тактикой Путина
"Доказал всему миру". В Германии восхитились новой тактикой Путина - РИА Новости, 16.06.2023
"Доказал всему миру". В Германии восхитились новой тактикой Путина
Несмотря на все попытки Запада ослабить Россию, Владимир Путин смог умело использовать санкции в экономических интересах своей страны, написал обозреватель... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:30
2023-06-16T23:36
россия
германия
китай
владимир путин
focus
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Несмотря на все попытки Запада ослабить Россию, Владимир Путин смог умело использовать санкции в экономических интересах своей страны, написал обозреватель Габор Штейнгарт в статье для Focus.&quot;Самая большая сырьевая держава мира полна жизни. Она потеряла западные страны, но приобрела много новых клиентов в других регионах мира. Отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама&quot;, — отметил журналист.По его словам, США и союзники предприняли целый ряд попыток сделать из Москвы изгой на международной арене. Тем не менее российская экономика оказалась далеко не такой уязвимой, как они ожидали.Путину удалось доказать всеми миру, что можно выйти из сферы влияния американцев и не погибнуть. Российский лидер смог добиться того, что его страна превратилась в новую антизападную ролевую модель, подытожил Штейнгарт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, германия, китай, владимир путин, focus
Россия, Германия, Китай, Владимир Путин, Focus
"Доказал всему миру". В Германии восхитились новой тактикой Путина

Focus: Владимир Путин смог с помощью западных санкций сделать российскую экономику сильнее

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Несмотря на все попытки Запада ослабить Россию, Владимир Путин смог умело использовать санкции в экономических интересах своей страны, написал обозреватель Габор Штейнгарт в статье для Focus.
«

"Самая большая сырьевая держава мира полна жизни. Она потеряла западные страны, но приобрела много новых клиентов в других регионах мира. Отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама", — отметил журналист.

По его словам, США и союзники предприняли целый ряд попыток сделать из Москвы изгой на международной арене. Тем не менее российская экономика оказалась далеко не такой уязвимой, как они ожидали.
Путину удалось доказать всеми миру, что можно выйти из сферы влияния американцев и не погибнуть. Российский лидер смог добиться того, что его страна превратилась в новую антизападную ролевую модель, подытожил Штейнгарт.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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