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Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 16.06.2023 (обновлено: 20:05 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/putin-1878782922.html
Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина
Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина - РИА Новости, 16.06.2023
Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина
Владимир Путин проявил уверенность и стойкость на встрече с военными корреспондентами, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:59
2023-06-16T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
скотт риттер
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин проявил уверенность и стойкость на встрече с военными корреспондентами, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта&quot;, — отметил он.Риттер обратил внимание, что российский президент не боялся вопросов от военкоров, которые побывали на передовой. Более того, он давал ответы спокойно и уверенно, что, по мнению офицера, и должен делать настоящий лидер.Невозможно представить, чтобы глава Белого дома Джо Байден сделал что-то подобное, как и любой другой президент США, подытожил экс-разведчик.Во вторник Путин провел встречу с военными корреспондентами и ответил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230616/vsu-1878656007.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Скотт Риттер
Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина

Экс-разведчик ВС США Риттер назвал встречу Путина с военкорами поступком настоящего лидера

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин проявил уверенность и стойкость на встрече с военными корреспондентами, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта", — отметил он.

Риттер обратил внимание, что российский президент не боялся вопросов от военкоров, которые побывали на передовой. Более того, он давал ответы спокойно и уверенно, что, по мнению офицера, и должен делать настоящий лидер.
Невозможно представить, чтобы глава Белого дома Джо Байден сделал что-то подобное, как и любой другой президент США, подытожил экс-разведчик.
Во вторник Путин провел встречу с военными корреспондентами и ответил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине.
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