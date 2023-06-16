https://ria.ru/20230616/putin-1878782922.html

Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина

Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина - РИА Новости, 16.06.2023

Байдену и не снилось. Военного из США восхитил смелый поступок Путина

Владимир Путин проявил уверенность и стойкость на встрече с военными корреспондентами, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:59

2023-06-16T19:59

2023-06-16T20:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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украина

владимир путин

джо байден

скотт риттер

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин проявил уверенность и стойкость на встрече с военными корреспондентами, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта", — отметил он.Риттер обратил внимание, что российский президент не боялся вопросов от военкоров, которые побывали на передовой. Более того, он давал ответы спокойно и уверенно, что, по мнению офицера, и должен делать настоящий лидер.Невозможно представить, чтобы глава Белого дома Джо Байден сделал что-то подобное, как и любой другой президент США, подытожил экс-разведчик.Во вторник Путин провел встречу с военными корреспондентами и ответил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230616/vsu-1878656007.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, скотт риттер