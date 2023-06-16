Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине
Песков: Путин остается открытым для любых контактов для обсуждения украинской проблемы
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин остается открытым для любых контактов и обсуждения вариантов решения украинской проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
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"Для нас фраза „украинская проблема“ абсолютно понятна. Об этом знают все. Она не вызрела год тому назад, она вызревала на протяжении многих десятилетий. Она связана с безопасностью нашей страны, она связана с гарантиями безопасности нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, который всячески подпитывается из-за рубежа, она связана с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону наших границ", — сказал он.
По словам Пескова, эту проблему можно решать разными способами. И Путин поддерживает любые идеи, которые направлены на урегулирование этого конфликта, в том числе он приветствует и предстоящие контакты с лидерами африканских стран, добавил пресс-секретарь.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил президента России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Сегодня делегация прибыла на Украину, а завтра планируется ее встреча с Путиным в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.