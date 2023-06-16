https://ria.ru/20230616/putin-1878563140.html

Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине

Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 16.06.2023

Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине

Президент Владимир Путин остается открытым для любых контактов и обсуждения вариантов решения украинской проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:15

2023-06-16T11:15

2023-06-16T17:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

россия

украина

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С.ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин остается открытым для любых контактов и обсуждения вариантов решения украинской проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума."Для нас фраза „украинская проблема“ абсолютно понятна. Об этом знают все. Она не вызрела год тому назад, она вызревала на протяжении многих десятилетий. Она связана с безопасностью нашей страны, она связана с гарантиями безопасности нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, который всячески подпитывается из-за рубежа, она связана с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону наших границ", — сказал он.По словам Пескова, эту проблему можно решать разными способами. И Путин поддерживает любые идеи, которые направлены на урегулирование этого конфликта, в том числе он приветствует и предстоящие контакты с лидерами африканских стран, добавил пресс-секретарь.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил президента России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Сегодня делегация прибыла на Украину, а завтра планируется ее встреча с Путиным в Санкт-Петербурге.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

https://ria.ru/20230615/initsiativa-1878466089.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, украина