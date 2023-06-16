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Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 16.06.2023 (обновлено: 17:45 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/putin-1878563140.html
Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине
Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 16.06.2023
Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине
Президент Владимир Путин остается открытым для любых контактов и обсуждения вариантов решения украинской проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:15
2023-06-16T17:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
россия
украина
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С.ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин остается открытым для любых контактов и обсуждения вариантов решения украинской проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.&quot;Для нас фраза „украинская проблема“ абсолютно понятна. Об этом знают все. Она не вызрела год тому назад, она вызревала на протяжении многих десятилетий. Она связана с безопасностью нашей страны, она связана с гарантиями безопасности нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, который всячески подпитывается из-за рубежа, она связана с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону наших границ&quot;, — сказал он.По словам Пескова, эту проблему можно решать разными способами. И Путин поддерживает любые идеи, которые направлены на урегулирование этого конфликта, в том числе он приветствует и предстоящие контакты с лидерами африканских стран, добавил пресс-секретарь.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил президента России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Сегодня делегация прибыла на Украину, а завтра планируется ее встреча с Путиным в Санкт-Петербурге.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Украина
Путин поддерживает любые идеи урегулирования конфликта на Украине

Песков: Путин остается открытым для любых контактов для обсуждения украинской проблемы

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин остается открытым для любых контактов и обсуждения вариантов решения украинской проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
«

"Для нас фраза украинская проблема абсолютно понятна. Об этом знают все. Она не вызрела год тому назад, она вызревала на протяжении многих десятилетий. Она связана с безопасностью нашей страны, она связана с гарантиями безопасности нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, который всячески подпитывается из-за рубежа, она связана с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону наших границ", — сказал он.

По словам Пескова, эту проблему можно решать разными способами. И Путин поддерживает любые идеи, которые направлены на урегулирование этого конфликта, в том числе он приветствует и предстоящие контакты с лидерами африканских стран, добавил пресс-секретарь.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил президента России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Сегодня делегация прибыла на Украину, а завтра планируется ее встреча с Путиным в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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