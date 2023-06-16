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Переговоры президентов России и ОАЭ пройдут тет-а-тет

Переговоры президентов России и ОАЭ пройдут тет-а-тет - РИА Новости, 16.06.2023

Переговоры президентов России и ОАЭ пройдут тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян утром в пятницу осмотрят павильон страны на ПМЭФ, а затем проведут переговоры... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:28

2023-06-16T10:28

2023-06-16T11:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян утром в пятницу осмотрят павильон страны на ПМЭФ, а затем проведут переговоры тет-а-тет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня утром Путин вместе с Нахайяном осмотрит эмиратский павильон, после чего состоятся двусторонние переговоры. Переговоры будут один на один", - сказал Песков, отметив, что если потребуются, лидеры пригласят к переговорам участников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, оаэ, россия, владимир путин, дмитрий песков