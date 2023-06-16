https://ria.ru/20230616/puteshestvie-1878430667.html

Эксперты рассказали, сколько стоят летом короткие речные круизы в России

Эксперты рассказали, сколько стоят летом короткие речные круизы в России - РИА Новости, 16.06.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят летом короткие речные круизы в России

Туроператоры оценили спрос на речные круизы летом 2023 года, определили минимальные цены и самые востребованные направления, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:29

2023-06-16T04:29

2023-06-16T04:29

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казань

ассоциация туроператоров россии (атор)

инфофлот

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на речные круизы летом 2023 года, определили минимальные цены и самые востребованные направления, сообщает АТОР.В этом году участники рынка не отмечают резкого роста интереса к путешествиям по рекам. В прошлом году он вырос в среднем на треть. Это привело к тому, что туроператоры примерно на четверть увеличили предложение, а загрузка рейсов оказалась примерно на десять процентов ниже, чем год назад, рассказали в "Мостурфлоте". Переизбыток предложения особенно заметен на маршрутах из столицы в Санкт-Петербург, Казань и Плес.В компании "ВодоходЪ" планируют перевезти на 14 процентов отдыхающих больше, чем год назад, а в "Инфофлоте" — на 20 процентов.Лидеры продаж — круизы выходного дня продолжительностью в три-четыре ночи, рассказывают участники рынка. Особый спрос на поездки по Золотому кольцу и на Валаам.Стоимость речных круизов этим летом превысил прошлогодние показатели в среднем на десять процентов. В "Мостурфлоте" отмечают, что разброс цен — от 5,8 тысячи рублей в день на туриста на лоукостере до 12 тысяч рублей — в люксовом сегменте.Трехдневный круиз из Москвы в Мышкин и обратно будет стоить в среднем 15 тысяч рублей на пассажира. Недельное путешествие между двух столиц — от 48 до 200 тысяч рублей. В 200 тысяч рублей обходится двухнедельное путешествие по воде на Соловецкие острова.

https://ria.ru/20230424/kruizy-1866598437.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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