Эксперты рассказали, сколько стоят летом короткие речные круизы в России
АТОР: стоимость речных круизов по России летом начинается от 5,8 тысяч рублей в сутки
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристические теплоходы у центрального городского причала в городе Угличе Ярославской области
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на речные круизы летом 2023 года, определили минимальные цены и самые востребованные направления, сообщает АТОР.
В этом году участники рынка не отмечают резкого роста интереса к путешествиям по рекам. В прошлом году он вырос в среднем на треть. Это привело к тому, что туроператоры примерно на четверть увеличили предложение, а загрузка рейсов оказалась примерно на десять процентов ниже, чем год назад, рассказали в "Мостурфлоте". Переизбыток предложения особенно заметен на маршрутах из столицы в Санкт-Петербург, Казань и Плес.
В компании "ВодоходЪ" планируют перевезти на 14 процентов отдыхающих больше, чем год назад, а в "Инфофлоте" — на 20 процентов.
Лидеры продаж — круизы выходного дня продолжительностью в три-четыре ночи, рассказывают участники рынка. Особый спрос на поездки по Золотому кольцу и на Валаам.
Стоимость речных круизов этим летом превысил прошлогодние показатели в среднем на десять процентов. В "Мостурфлоте" отмечают, что разброс цен — от 5,8 тысячи рублей в день на туриста на лоукостере до 12 тысяч рублей — в люксовом сегменте.
Трехдневный круиз из Москвы в Мышкин и обратно будет стоить в среднем 15 тысяч рублей на пассажира. Недельное путешествие между двух столиц — от 48 до 200 тысяч рублей. В 200 тысяч рублей обходится двухнедельное путешествие по воде на Соловецкие острова.