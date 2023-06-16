https://ria.ru/20230616/pushilin-1878726557.html

Денис Пушилин: Артемовск без региона-шефа не останется

Денис Пушилин: Артемовск без региона-шефа не останется - РИА Новости, 16.06.2023

Денис Пушилин: Артемовск без региона-шефа не останется

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме о своей программе на площадке, а также о... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:11

2023-06-16T17:11

2023-06-16T17:11

интервью

артемовск

донецкая народная республика

запорожская область

денис пушилин

пмэф 2023

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Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме о своей программе на площадке, а также о ситуации на линии боевого соприкосновения, восстановлении Артемовска и предстоящих выборах главы республики.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Денис Владимирович, какая у вас программа на форуме? Какие соглашения уже подписаны? Какие предстоит подписать?– Всего в нашей программе подписаний было 20 соглашений. Это и с другими регионами Российской Федерации о взаимодействии, о сотрудничестве по всем направлениям. Также для нас важным является подписание коммюнике, которое уже состоялось с Республикой Беларусь. Это в продолжение той встречи с Александром Григорьевичем Лукашенко, и, действительно, мы видим намерения и устремления, чтобы не осталось в рамках каких-то разговоров, а перешло в практическую плоскость. Абсолютно это совпадает с нашими стремлениями, при этом мы будем взаимодействовать, будем сотрудничать. Именно взаимовыгодная точка сотрудничества для нас актуальна. Более того, запланировано соглашение с концернами и целым пулом инвесторов. Что-то уже подписано – с регионами, например, еще ряд подписаний предстоит впереди.– А в целом, как вы оцениваете вашу поездку на форум? Это первый крупный форум для вас в качестве главы российского региона. Успешно ли он проходит?– Безусловно, успешен. И я думаю, здесь мы сможем пользу для граждан, для жителей Донецкой Народной Республики. Почему? Потому что это совершенно другой статус, другой формат. У нас была возможность посещать Питерский международный экономический форум не только в прошлом году, как независимой республике, но и в предыдущие периоды, еще предковидные. Но мы больше в познавательных, наверное, каких-то целях присутствовали здесь и устанавливали контакты. Сейчас же все иначе. Сейчас любая встреча, любой разговор влечет за собой некие последствия. Последствия, которые для нас очень важны, чтобы наши жители ДНР ощутили на себе, и в целом это было видно по развитию республики.– Не могу, естественно, не спросить, об оперативно-тактической обстановке. Как сейчас дела по всем направлениям? В частности, интересует Марьинка.– В Марьинке ситуация продолжает оставаться напряженной, там наши подразделения, подключены и чеченские подразделения. Не так быстро, не получилось "махнуть шашкой", чтобы Марьинка освобождена была быстро, и это не за счет того, что это крупный какой-то город, какой-то крупный населенный пункт. И все же здесь основой является несколько факторов долгого освобождения самой Марьинки. Первое – противник предпринимает ряд шагов, ряд действий, не желая отходить и не желая отступать от Донецка. К сожалению, мы видим, что это некой целью является создание такой сложной атмосферы в самом Донецке. Именно с марьинского направления Кировский, Петровский районы преимущественно обстреливаются. Эту возможность, к сожалению, киевский режим терять не хочет. Использует он при этом несколько факторов – это то, что очень серьезные укрепления были построены там за все эти восемь лет со стороны противника. Мы знаем, что у нас были предыдущие восемь лет попытки освобождения этого города и противник видел в этом угрозу и очень серьезно зарылся, очень серьезно выстроил укрепления и коммуникации. Конечно, это играет существенную роль. Также противник не считается с потерями, продолжает перебрасывать резервы, и это тоже немаловажно. Но не значит, что это нас остановит. Это, конечно, затянуло освобождение Марьинки во времени, но в конечном счете мы ее, конечно, освободим, сможем освободить Марьинку от противника, и это если не исключит обстрелы Донецка, то существенно снизит, по крайней мере, такую возможность у противника.– Возможно ли на сегодняшний день, на ваш взгляд, хотя бы частично перекрыть пути снабжения украинских подразделений в Марьинке?– Здесь все взаимосвязано. Здесь после Марьинки для нас важным является освобождение других населенных пунктов, а здесь это уже увязано с освобождением Угледара. С другой стороны, это, конечно же, освобождение Первомайска, да и в целом освобождение всего авдеевского направления. Это все взаимосвязано, противник использует не только основные дороги подвоза резервов и боеприпасов, но и сейчас погодные условия позволяют использовать просто поля, которые, скажем так, не являются препятствием для перемещения противника.– Они, наверное, и по флагам Артемовска сейчас давят, если погодные условия позволяют поля использовать?– Безусловно, да. При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия в рамках действий противника способствуют переброске резервов. Именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам, как на левом, так и на правом фланге Артемовска. При этом сейчас, на данный момент я могу сказать, что ситуация стабилизуется, и она является абсолютно контролируемой со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.– То есть нет угрозы прорыва флангов?– Вы знаете, угроза существует всегда, и противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы и проломить нашу оборону, и не допустить наших наступательных действий следующих. При этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слаженно взаимодействуем между подразделениями, которые находятся на тех направлениях. Конечно же, Вооруженные силы Российской Федерации предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска.– Если говорить о восстановлении Артемовска. Готов ли план его восстановления? Или пока рано об этом говорить?– Здесь сейчас идут подготовительные мероприятия. Даже к этапу разминирования полноценного мы еще не подошли с учетом того, что предпринимает противник. Противнику было очень болезненно воспринять потерю данного города с учетом того символизма, который он создал: "он несокрушимая крепость" и прочее, прочее. И сейчас они, уже потеряв Артемовск, конечно, стараются навредить и затянуть все созидательные работы с нашей стороны, потому что для них это будет новым ударом, что город все равно будет восстанавливаться, и такое решение уже декларируется и на федеральном уровне. И противник что делает? Просто пустой город обстреливают, обстреливают артиллерией, минометами, используют беспилотные летательные аппараты, чтобы не создать там благоприятные условия для работы межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Штаб сейчас уже начал там работу, но сейчас находится на уровне подготовки разминирования. После проведения полноценного разминирования мы сможем перейти к реальному, детальному планированию восстановительных мероприятий города Артемовска. Поэтому там уже находятся сотрудники МЧС, сотрудники МВД, помимо Вооруженных сил Российской Федерации.– Есть ли понимание, какой регион может взять шефство над Артемовском?– Пока это решение на федеральном уровне, которое будет приниматься администрацией президента и правительством Российской Федерации. Но у нас есть понимание, какие это могут быть регионы. Но, наверное, с моей стороны это неправильно будет озвучивать. Но Артемовск без региона-шефа не останется.– Денис Владимирович, а как в целом, по последним данным, складывается ситуация на фронте, в том числе на участке между ДНР и Запорожской областью, где противник сейчас давит?– Одно из самых горячих мест – это как раз стык между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой. Противник старается, прощупывая, совершать достаточно активные наступательные действия в рамках своего пресловутого контрнаступления. При этом мы видим, что какие-то временные успехи противника нивелируются слаженными действиями наших подразделений. И за последние сутки было несколько попыток развивать активные действия со стороны противника в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понес достаточно существенные потери как среди личного состава, так и среди техники.– Вы говорили, что уже найден стратегический инвестор для развития территории "Азовстали" в Мариуполе. А он уже приступили к подготовке плана развития?– Сейчас допиливается, скажем так, концепция развития "Азовстали", которая увязывает площадки, которые будут организованы. Я говорю про индустриальный парк, про технопарк, про эко-парк. И эта концепция должна быть увязана с мастер-планом развития самого Мариуполя. Поэтому эта работа сейчас в активной фазе обсуждения, чтобы уже выйти на финальную точку, чтобы можно было запустить все процессы. Как вы правильно сказали, стратегический инвестор уже определен, сейчас ведутся необходимые работы для заключения соответствующих соглашений, что впоследствии уже скажется на реализации проектов в практической плоскости.– По поводу аэропорта Мариуполя, началась ли работа по подготовке плана восстановления этой территории?– Организована при правительстве Донецкой Народной Республики межведомственная группа по подготовке проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта. Первого июня она уже имела возможность провести первое заседание прямо в мариупольском аэропорту. Поэтому эта работа ведется. Безусловно, есть понимание, какие организации и какие ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта и взлетно-посадочной полосы, как он будет задействован. Но здесь условия организации безопасности, конечно же, играют главенствующую роль. Поэтому рассчитываем, что в 2024-2025 году мы сможем полноценно задействовать аэропорт.– А когда начнутся непосредственно восстановительные работы?– После окончания подготовительных мероприятий.– А железнодорожная инфраструктура насколько сильно разрушена? Сколько времени понадобится на восстановление?– На данный момент железнодорожное сообщение играет одну из ключевых ролей. Выстраивание логистики, перевозки грузов. Что касается работы железнодорожного сообщения, в целом, оно выстроено, за исключением вновь освобожденных территорий. Восстановлено движение между Волновахой и Мариуполем, а также с Херсонской и Запорожской областями. Естественно, этого недостаточно, и нам необходимо непрерывное сообщение и между новыми субъектами – с Херсонской, Запорожской областями и с другими регионами Российской Федерации, включая, конечно же, Ростовскую область. Работы ведутся. Вопросы безопасности опять мешают полноценно подойти к восстановлению полноценного сообщения, но это в планах, как и восстановление Мариупольского ж/д вокзала. В следующем году, скорее всего, работы будут завершены.– В сентябре Единый день голосования. Расскажите, как пройдут выборы главы республики?– Законопроект соответствующий, который будет регламентировать и устанавливать порядок избрания главы, находится в профильном комитете Народного совета Донецкой Народной Республики. Но уже понятно, что глава Донецкой Народной Республики будет избираться парламентариями, вновь избранными в сентябре 2023 года.

https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html

https://ria.ru/20230605/mariupol-1876230892.html

артемовск

донецкая народная республика

запорожская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, артемовск, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, пмэф 2023