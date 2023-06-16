https://ria.ru/20230616/psb-1878755879.html
ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми
ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми
ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми, в частности включения расходов на организацию детского отдыха в социальный налоговый... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:11
2023-06-16T18:11
2023-06-16T18:11
пмэф-2023
псб (банк псб)
антон дроздов
экономика
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми, в частности включения расходов на организацию детского отдыха в социальный налоговый вычет, сообщает пресс-служба банка."Важным направлением работы для нас является применение гибкости рабочего графика для женщин, имеющих детей. Здесь целесообразно использование дистанционной занятости, хорошо зарекомендовавшей себя в период пандемии. Также среди своих приоритетных задач ПСБ видит работу с населением и бизнесом, в том числе и в новых российских регионах, по разъяснению возможностей получения социальных выплат, использованию финансовых и инвестиционных инструментов, которые послужат стимулом для улучшения жизни и демографической ситуации", - заявил в ходе сессии на ПМЭФ-2023 заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.На сессии было отмечено, что для реализации мер поддержки российских семей важны новые подходы во взаимодействии государства и бизнеса. Одним из таких перспективных направлений Дроздов видит дополнительное стимулирование семей на организацию детского отдыха с помощью включения этих расходов в социальный налоговый вычет.Как сообщает пресс-служба банка, стратегическим ориентиром для ПСБ является повышение благополучия российских семей, в том числе с помощью поддержки своих сотрудников, которые приняли решение о рождении детей. Действующая в банке гибкая система мотивации – это пример реализации социального пакета для работников, который максимально персонализирован для персонала разного уровня. Меры поддержки сотрудниц с детьми в ПСБ предусматривают дополнительные выплаты к ежемесячному пособию по уходу за ребенком и дни отпуска, в случае необходимости.
https://ria.ru/20230616/psb-1878710595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), антон дроздов, экономика
ПМЭФ-2023, ПСБ (Банк ПСБ), Антон Дроздов, Экономика
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми, в частности включения расходов на организацию детского отдыха в социальный налоговый вычет, сообщает пресс-служба банка.
"Важным направлением работы для нас является применение гибкости рабочего графика для женщин, имеющих детей. Здесь целесообразно использование дистанционной занятости, хорошо зарекомендовавшей себя в период пандемии. Также среди своих приоритетных задач ПСБ видит работу с населением и бизнесом, в том числе и в новых российских регионах, по разъяснению возможностей получения социальных выплат, использованию финансовых и инвестиционных инструментов, которые послужат стимулом для улучшения жизни и демографической ситуации", - заявил в ходе сессии на ПМЭФ-2023 заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов
.
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На сессии было отмечено, что для реализации мер поддержки российских семей важны новые подходы во взаимодействии государства и бизнеса. Одним из таких перспективных направлений Дроздов видит дополнительное стимулирование семей на организацию детского отдыха с помощью включения этих расходов в социальный налоговый вычет.
Как сообщает пресс-служба банка, стратегическим ориентиром для ПСБ является повышение благополучия российских семей, в том числе с помощью поддержки своих сотрудников, которые приняли решение о рождении детей. Действующая в банке гибкая система мотивации – это пример реализации социального пакета для работников, который максимально персонализирован для персонала разного уровня. Меры поддержки сотрудниц с детьми в ПСБ предусматривают дополнительные выплаты к ежемесячному пособию по уходу за ребенком и дни отпуска, в случае необходимости.