https://ria.ru/20230616/psb-1878755879.html

ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми

ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми - РИА Новости, 16.06.2023

ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми

ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми, в частности включения расходов на организацию детского отдыха в социальный налоговый... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:11

2023-06-16T18:11

2023-06-16T18:11

пмэф-2023

псб (банк псб)

антон дроздов

экономика

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми, в частности включения расходов на организацию детского отдыха в социальный налоговый вычет, сообщает пресс-служба банка."Важным направлением работы для нас является применение гибкости рабочего графика для женщин, имеющих детей. Здесь целесообразно использование дистанционной занятости, хорошо зарекомендовавшей себя в период пандемии. Также среди своих приоритетных задач ПСБ видит работу с населением и бизнесом, в том числе и в новых российских регионах, по разъяснению возможностей получения социальных выплат, использованию финансовых и инвестиционных инструментов, которые послужат стимулом для улучшения жизни и демографической ситуации", - заявил в ходе сессии на ПМЭФ-2023 заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.На сессии было отмечено, что для реализации мер поддержки российских семей важны новые подходы во взаимодействии государства и бизнеса. Одним из таких перспективных направлений Дроздов видит дополнительное стимулирование семей на организацию детского отдыха с помощью включения этих расходов в социальный налоговый вычет.Как сообщает пресс-служба банка, стратегическим ориентиром для ПСБ является повышение благополучия российских семей, в том числе с помощью поддержки своих сотрудников, которые приняли решение о рождении детей. Действующая в банке гибкая система мотивации – это пример реализации социального пакета для работников, который максимально персонализирован для персонала разного уровня. Меры поддержки сотрудниц с детьми в ПСБ предусматривают дополнительные выплаты к ежемесячному пособию по уходу за ребенком и дни отпуска, в случае необходимости.

https://ria.ru/20230616/psb-1878710595.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), антон дроздов, экономика