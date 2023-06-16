Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/psb-1878710595.html
ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики
ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики
Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:38
2023-06-16T16:38
общество
экономика
псб (банк псб)
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом стабильного роста финсектора и инвестиционного рынка, считает старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.На площадке ПМЭФ-2023 он рассказал о формировании финансовой культуры населения как факторе устойчивого роста российской экономики и банковской сферы."В конечном итоге именно финансовая культура миллионов российских граждан влияет на стабильную базу фондирования банковской системы и объемы инвестиций в компании российской экономики" - приводятся в сообщении ПСБ слова Маркарянца.По его словам, банки сами должны быть заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения."Клиент, который хорошо разбирается во всех тонкостях банковских продуктов, будет эффективно и с выгодой ими пользоваться. А это значит, он сохранит лояльность банку и будет пользоваться его услугами на протяжении многих лет. ПСБ стремится стать для клиентов не просто надежным финансовым партнером, но и проводником в быстро меняющемся мире финансовых сервисов и услуг", - пояснил Маркарянц.Он напомнил, что в рамках собственных обучающих программ ПСБ планомерно проводит комплексную работу по формированию правильных моделей финансового поведения граждан. В частности, банком разработан обширный обучающий инструментарий для различных целевых групп – с учетом их профессиональных, отраслевых, возрастных и гендерных особенностей, которые влияют на финансовое поведение."Расширяя коалицию партнеров - в лице участников финансового рынка, регулятора, законодателей, научно-исследовательского сообщества – и вместе находя золотую середину в диалоге, мы достигнем гораздо больших результатов и сможем сформировать прочные установки финансовой культуры россиян", - заключил Маркарянц.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/psb-1878704625.html
https://ria.ru/20230616/psb-1878637459.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9cb0e25d86d965d9f14ccb0f0ee4a6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, экономика, псб (банк псб), пмэф 2023
Общество, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), ПМЭФ 2023

ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом стабильного роста финсектора и инвестиционного рынка, считает старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
На площадке ПМЭФ-2023 он рассказал о формировании финансовой культуры населения как факторе устойчивого роста российской экономики и банковской сферы.
Сессия Инвестиции в драгметаллы: розничный рынок и цифровое золото на ПМЭФ-2023
В ПСБ рассказали, как простимулировать спрос на покупку золотых слитков
Вчера, 16:26
"В конечном итоге именно финансовая культура миллионов российских граждан влияет на стабильную базу фондирования банковской системы и объемы инвестиций в компании российской экономики" - приводятся в сообщении ПСБ слова Маркарянца.
По его словам, банки сами должны быть заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения.
«
"Клиент, который хорошо разбирается во всех тонкостях банковских продуктов, будет эффективно и с выгодой ими пользоваться. А это значит, он сохранит лояльность банку и будет пользоваться его услугами на протяжении многих лет. ПСБ стремится стать для клиентов не просто надежным финансовым партнером, но и проводником в быстро меняющемся мире финансовых сервисов и услуг", - пояснил Маркарянц.
Он напомнил, что в рамках собственных обучающих программ ПСБ планомерно проводит комплексную работу по формированию правильных моделей финансового поведения граждан. В частности, банком разработан обширный обучающий инструментарий для различных целевых групп – с учетом их профессиональных, отраслевых, возрастных и гендерных особенностей, которые влияют на финансовое поведение.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
ПСБ спроектирует спецплощадки для спорта в рамках поддержки участников СВО
Вчера, 14:32
"Расширяя коалицию партнеров - в лице участников финансового рынка, регулятора, законодателей, научно-исследовательского сообщества – и вместе находя золотую середину в диалоге, мы достигнем гораздо больших результатов и сможем сформировать прочные установки финансовой культуры россиян", - заключил Маркарянц.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ОбществоЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)ПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала