https://ria.ru/20230616/psb-1878710595.html

ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики

ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики - РИА Новости, 16.06.2023

ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики

Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:38

2023-06-16T16:38

2023-06-16T16:38

общество

экономика

псб (банк псб)

пмэф 2023

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом стабильного роста финсектора и инвестиционного рынка, считает старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.На площадке ПМЭФ-2023 он рассказал о формировании финансовой культуры населения как факторе устойчивого роста российской экономики и банковской сферы."В конечном итоге именно финансовая культура миллионов российских граждан влияет на стабильную базу фондирования банковской системы и объемы инвестиций в компании российской экономики" - приводятся в сообщении ПСБ слова Маркарянца.По его словам, банки сами должны быть заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения."Клиент, который хорошо разбирается во всех тонкостях банковских продуктов, будет эффективно и с выгодой ими пользоваться. А это значит, он сохранит лояльность банку и будет пользоваться его услугами на протяжении многих лет. ПСБ стремится стать для клиентов не просто надежным финансовым партнером, но и проводником в быстро меняющемся мире финансовых сервисов и услуг", - пояснил Маркарянц.Он напомнил, что в рамках собственных обучающих программ ПСБ планомерно проводит комплексную работу по формированию правильных моделей финансового поведения граждан. В частности, банком разработан обширный обучающий инструментарий для различных целевых групп – с учетом их профессиональных, отраслевых, возрастных и гендерных особенностей, которые влияют на финансовое поведение."Расширяя коалицию партнеров - в лице участников финансового рынка, регулятора, законодателей, научно-исследовательского сообщества – и вместе находя золотую середину в диалоге, мы достигнем гораздо больших результатов и сможем сформировать прочные установки финансовой культуры россиян", - заключил Маркарянц.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/psb-1878704625.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, экономика, псб (банк псб), пмэф 2023