https://ria.ru/20230616/psb-1878710595.html
ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики
ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ: формирование финансовой культуры россиян способствует росту экономики
Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:38
2023-06-16T16:38
2023-06-16T16:38
общество
экономика
псб (банк псб)
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом стабильного роста финсектора и инвестиционного рынка, считает старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.На площадке ПМЭФ-2023 он рассказал о формировании финансовой культуры населения как факторе устойчивого роста российской экономики и банковской сферы."В конечном итоге именно финансовая культура миллионов российских граждан влияет на стабильную базу фондирования банковской системы и объемы инвестиций в компании российской экономики" - приводятся в сообщении ПСБ слова Маркарянца.По его словам, банки сами должны быть заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения."Клиент, который хорошо разбирается во всех тонкостях банковских продуктов, будет эффективно и с выгодой ими пользоваться. А это значит, он сохранит лояльность банку и будет пользоваться его услугами на протяжении многих лет. ПСБ стремится стать для клиентов не просто надежным финансовым партнером, но и проводником в быстро меняющемся мире финансовых сервисов и услуг", - пояснил Маркарянц.Он напомнил, что в рамках собственных обучающих программ ПСБ планомерно проводит комплексную работу по формированию правильных моделей финансового поведения граждан. В частности, банком разработан обширный обучающий инструментарий для различных целевых групп – с учетом их профессиональных, отраслевых, возрастных и гендерных особенностей, которые влияют на финансовое поведение."Расширяя коалицию партнеров - в лице участников финансового рынка, регулятора, законодателей, научно-исследовательского сообщества – и вместе находя золотую середину в диалоге, мы достигнем гораздо больших результатов и сможем сформировать прочные установки финансовой культуры россиян", - заключил Маркарянц.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/psb-1878704625.html
https://ria.ru/20230616/psb-1878637459.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9cb0e25d86d965d9f14ccb0f0ee4a6e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика, псб (банк псб), пмэф 2023
Общество, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), ПМЭФ 2023
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации, поскольку именно это является залогом стабильного роста финсектора и инвестиционного рынка, считает старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
На площадке ПМЭФ-2023 он рассказал о формировании финансовой культуры населения как факторе устойчивого роста российской экономики и банковской сферы.
В ПСБ рассказали, как простимулировать спрос на покупку золотых слитков
"В конечном итоге именно финансовая культура миллионов российских граждан влияет на стабильную базу фондирования банковской системы и объемы инвестиций в компании российской экономики" - приводятся в сообщении ПСБ
слова Маркарянца.
По его словам, банки сами должны быть заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения.
«
"Клиент, который хорошо разбирается во всех тонкостях банковских продуктов, будет эффективно и с выгодой ими пользоваться. А это значит, он сохранит лояльность банку и будет пользоваться его услугами на протяжении многих лет. ПСБ стремится стать для клиентов не просто надежным финансовым партнером, но и проводником в быстро меняющемся мире финансовых сервисов и услуг", - пояснил Маркарянц.
Он напомнил, что в рамках собственных обучающих программ ПСБ планомерно проводит комплексную работу по формированию правильных моделей финансового поведения граждан. В частности, банком разработан обширный обучающий инструментарий для различных целевых групп – с учетом их профессиональных, отраслевых, возрастных и гендерных особенностей, которые влияют на финансовое поведение.
ПСБ спроектирует спецплощадки для спорта в рамках поддержки участников СВО
"Расширяя коалицию партнеров - в лице участников финансового рынка, регулятора, законодателей, научно-исследовательского сообщества – и вместе находя золотую середину в диалоге, мы достигнем гораздо больших результатов и сможем сформировать прочные установки финансовой культуры россиян", - заключил Маркарянц.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.