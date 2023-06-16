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ПСБ: необходимо создать новый сегмент МСП+ с выручкой до 10 млрд рублей - РИА Новости, 16.06.2023
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16:01 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/psb-1878692590.html
ПСБ: необходимо создать новый сегмент МСП+ с выручкой до 10 млрд рублей
ПСБ: необходимо создать новый сегмент МСП+ с выручкой до 10 млрд рублей - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ: необходимо создать новый сегмент МСП+ с выручкой до 10 млрд рублей
Российский малый и средний бизнес, демонстрирующий быстрый рост, в том числе, за счет импортозамещения, сталкивается с ограничениями по выручке, заложенными в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:01
2023-06-16T16:01
экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес, демонстрирующий быстрый рост, в том числе, за счет импортозамещения, сталкивается с ограничениями по выручке, заложенными в программы господдержки, что сужает круг его возможностей в использовании таких финансовых инструментов, сказал старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.Он выступил в ходе дискуссии на тему "Россия как глобальный технологический полюс: создание компаний - "национальных чемпионов" в условиях новых стратегий" в рамках ПМЭФ.Чернощекин отметил, что, согласно Индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, которое проводит ПСБ, в последние три квартала отмечается значительный рост компаний, которые заинтересованы в импортозамещении. Они видят в нем возможности для увеличения объема продаж, выручки, для замещения тех игроков рынка, которые его покинули, и речь идет именно о наполнении внутреннего рынка. По этой причине компании активно инвестируют в свое развитие и стремятся к росту.Однако, указал представитель ПСБ, если выручка компании превышает 2 миллиарда рублей, то ее возможности в получении мер поддержки малого и среднего бизнеса ограничены, а набор подобных инструментов для таких компаний сильно сокращается."Например, растет ставка по кредитам или снижается гарантийная поддержка, но при этом компания только начинает расти, вкладывает средства в развитие и имеет все шансы получить статус "национального чемпиона". В этот момент и возникает коллизия: бизнес сталкивается с новыми вызовами, которых могло бы и не быть, если бы не было роста и расширения компании. Поэтому мы уверены в том, что необходимо создавать сегмент МСП+ с выручкой до 10 миллиардов рублей и применять к нему уже действующие меры государственной поддержки или запускать новые, созданные специально для такого размера бизнеса", - пояснил Чернощекин.
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экономика, псб (банк псб)
Экономика, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ: необходимо создать новый сегмент МСП+ с выручкой до 10 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес, демонстрирующий быстрый рост, в том числе, за счет импортозамещения, сталкивается с ограничениями по выручке, заложенными в программы господдержки, что сужает круг его возможностей в использовании таких финансовых инструментов, сказал старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Он выступил в ходе дискуссии на тему "Россия как глобальный технологический полюс: создание компаний - "национальных чемпионов" в условиях новых стратегий" в рамках ПМЭФ.
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Чернощекин отметил, что, согласно Индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, которое проводит ПСБ, в последние три квартала отмечается значительный рост компаний, которые заинтересованы в импортозамещении. Они видят в нем возможности для увеличения объема продаж, выручки, для замещения тех игроков рынка, которые его покинули, и речь идет именно о наполнении внутреннего рынка. По этой причине компании активно инвестируют в свое развитие и стремятся к росту.
Однако, указал представитель ПСБ, если выручка компании превышает 2 миллиарда рублей, то ее возможности в получении мер поддержки малого и среднего бизнеса ограничены, а набор подобных инструментов для таких компаний сильно сокращается.
«
"Например, растет ставка по кредитам или снижается гарантийная поддержка, но при этом компания только начинает расти, вкладывает средства в развитие и имеет все шансы получить статус "национального чемпиона". В этот момент и возникает коллизия: бизнес сталкивается с новыми вызовами, которых могло бы и не быть, если бы не было роста и расширения компании. Поэтому мы уверены в том, что необходимо создавать сегмент МСП+ с выручкой до 10 миллиардов рублей и применять к нему уже действующие меры государственной поддержки или запускать новые, созданные специально для такого размера бизнеса", - пояснил Чернощекин.
 
ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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