https://ria.ru/20230616/psb-1878589969.html

ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО

ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО - РИА Новости, 16.06.2023

ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО

ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в рамках XXVI Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:27

2023-06-16T12:27

2023-06-16T12:42

пмэф-2023

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель фонда Анна Цивилева. В рамках соглашения ПСБ будет оказывать всестороннюю помощь фонду "Защитники Отечества" в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России. В частности, банк примет участие в социально значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов."ПСБ как опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса не первый год реализует программы поддержки как сектора в целом, так и сотрудников, занятых в отрасли. Новое соглашение позволит объединить усилия банка и фонда для адресной помощи нашим гражданам, которые отстаивали интересы страны в ходе СВО - ветеранам и их семьям", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.Он добавил, что будет вестись масштабная совместная работа по реализации соцмероприятий для военнослужащих, которые возвращаются с поля боя. Также будет оказываться необходимая поддержка с учетом жизненной ситуации на всей территории присутствия банка, в том числе в новых регионах России."В работе фонда мы берем за основу не формальный статус, а реальное положение каждого отдельного человека, индивидуально рассматриваем каждую жизненную ситуацию. Соглашение с ПСБ позволит нам значительно расширить возможности для поддержки защитников Отечества", — отметила Цивилева.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/psb-1878551082.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, экономика