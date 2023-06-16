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ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО - РИА Новости, 16.06.2023
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12:27 16.06.2023 (обновлено: 12:42 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/psb-1878589969.html
ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО
ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО
ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в рамках XXVI Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:27
2023-06-16T12:42
пмэф-2023
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
экономика
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель фонда Анна Цивилева. В рамках соглашения ПСБ будет оказывать всестороннюю помощь фонду "Защитники Отечества" в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России. В частности, банк примет участие в социально значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов."ПСБ как опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса не первый год реализует программы поддержки как сектора в целом, так и сотрудников, занятых в отрасли. Новое соглашение позволит объединить усилия банка и фонда для адресной помощи нашим гражданам, которые отстаивали интересы страны в ходе СВО - ветеранам и их семьям", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.Он добавил, что будет вестись масштабная совместная работа по реализации соцмероприятий для военнослужащих, которые возвращаются с поля боя. Также будет оказываться необходимая поддержка с учетом жизненной ситуации на всей территории присутствия банка, в том числе в новых регионах России."В работе фонда мы берем за основу не формальный статус, а реальное положение каждого отдельного человека, индивидуально рассматриваем каждую жизненную ситуацию. Соглашение с ПСБ позволит нам значительно расширить возможности для поддержки защитников Отечества", — отметила Цивилева.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/psb-1878551082.html
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, экономика
ПМЭФ-2023, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Петр Фрадков, Экономика

ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель фонда Анна Цивилева.
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В рамках соглашения ПСБ будет оказывать всестороннюю помощь фонду "Защитники Отечества" в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России. В частности, банк примет участие в социально значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов.
"ПСБ как опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса не первый год реализует программы поддержки как сектора в целом, так и сотрудников, занятых в отрасли. Новое соглашение позволит объединить усилия банка и фонда для адресной помощи нашим гражданам, которые отстаивали интересы страны в ходе СВО - ветеранам и их семьям", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Он добавил, что будет вестись масштабная совместная работа по реализации соцмероприятий для военнослужащих, которые возвращаются с поля боя. Также будет оказываться необходимая поддержка с учетом жизненной ситуации на всей территории присутствия банка, в том числе в новых регионах России.
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"В работе фонда мы берем за основу не формальный статус, а реальное положение каждого отдельного человека, индивидуально рассматриваем каждую жизненную ситуацию. Соглашение с ПСБ позволит нам значительно расширить возможности для поддержки защитников Отечества", — отметила Цивилева.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковЭкономика
 
 
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