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ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ - РИА Новости, 16.06.2023
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10:40 16.06.2023 (обновлено: 12:02 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/psb-1878551082.html
ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ
ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ
ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:40
2023-06-16T12:02
экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
пмэф-2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки мотивационных программ и финансовых инструментов для привлечения высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль, сообщает пресс-служба банка.Соглашение предусматривает совместную работу по ряду направлений, в их числе - взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования."Эффективная система мотивации сотрудников - важнейшее условие для развития любой высокотехнологичной отрасли, в которой главную ценность составляют человеческие ресурсы. Сегодня в радиоэлектронной отрасли заняты тысячи человек - молодых конструкторов, высококлассных инженеров и технических специалистов, многие из них работают на предприятиях КРЭТ, создавая передовые отечественные разработки. ПСБ готов предоставить Концерну широкий спектр финансовых программ для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников", - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.Как отметил гендиректор КРЭТ Александр Пан, в ближайшей перспективе у Концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала и другие.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, ПМЭФ-2023

ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Подписания
ПМЭФ-2023. Подписания
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки мотивационных программ и финансовых инструментов для привлечения высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предусматривает совместную работу по ряду направлений, в их числе - взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры
15 июня, 14:06
"Эффективная система мотивации сотрудников - важнейшее условие для развития любой высокотехнологичной отрасли, в которой главную ценность составляют человеческие ресурсы. Сегодня в радиоэлектронной отрасли заняты тысячи человек - молодых конструкторов, высококлассных инженеров и технических специалистов, многие из них работают на предприятиях КРЭТ, создавая передовые отечественные разработки. ПСБ готов предоставить Концерну широкий спектр финансовых программ для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников", - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
Как отметил гендиректор КРЭТ Александр Пан, в ближайшей перспективе у Концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала и другие.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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