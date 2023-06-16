https://ria.ru/20230616/psb-1878551082.html
ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ
ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ предоставит инструменты финподдержки сотрудникам КРЭТ
ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:40
2023-06-16T10:40
2023-06-16T12:02
экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
пмэф-2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки мотивационных программ и финансовых инструментов для привлечения высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль, сообщает пресс-служба банка.Соглашение предусматривает совместную работу по ряду направлений, в их числе - взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования."Эффективная система мотивации сотрудников - важнейшее условие для развития любой высокотехнологичной отрасли, в которой главную ценность составляют человеческие ресурсы. Сегодня в радиоэлектронной отрасли заняты тысячи человек - молодых конструкторов, высококлассных инженеров и технических специалистов, многие из них работают на предприятиях КРЭТ, создавая передовые отечественные разработки. ПСБ готов предоставить Концерну широкий спектр финансовых программ для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников", - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.Как отметил гендиректор КРЭТ Александр Пан, в ближайшей перспективе у Концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала и другие.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/modernizatsiya-1878333358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, ПМЭФ-2023
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки мотивационных программ и финансовых инструментов для привлечения высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предусматривает совместную работу по ряду направлений, в их числе - взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования.
ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры
"Эффективная система мотивации сотрудников - важнейшее условие для развития любой высокотехнологичной отрасли, в которой главную ценность составляют человеческие ресурсы. Сегодня в радиоэлектронной отрасли заняты тысячи человек - молодых конструкторов, высококлассных инженеров и технических специалистов, многие из них работают на предприятиях КРЭТ, создавая передовые отечественные разработки. ПСБ
готов предоставить Концерну широкий спектр финансовых программ для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников", - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
Как отметил гендиректор КРЭТ Александр Пан, в ближайшей перспективе у Концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала и другие.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.