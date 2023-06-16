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Путин предложил закрепить право на проверки за профильными ведомствами - РИА Новости, 16.06.2023
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16:08 16.06.2023 (обновлено: 16:21 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/proverki-1878696894.html
Путин предложил закрепить право на проверки за профильными ведомствами
Путин предложил закрепить право на проверки за профильными ведомствами - РИА Новости, 16.06.2023
Путин предложил закрепить право на проверки за профильными ведомствами
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:08
2023-06-16T16:21
пмэф-2023
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки, где они остаются, только профильными ведомствами."И отдельная тема, я только что сказал, что количество проверок бизнеса сократилось. Сделал, как вы заметили, небольшую оговорочку, сейчас скажу, о чем идет речь. Предприниматели говорят, что теперь вместо контрольно-надзорных органов стали приходить правоохранительные, причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, уже приходят что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправдано, возможно, но по сути, что происходит? Происходит подмена понятий. Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят", - сказал Путин.Конечно, подчеркнул президент РФ, "это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса"."И хочу подчеркнуть, проверки, там где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами. И прошу правительство вместе с Генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение. Это очень важно иначе смысла нет в нашей работе, надо все прописать как в свое время говорил, известный наш комик, тщательнее надо проработать так называемую юридическую технику, чтобы каждое слово было понятно", - отметил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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генеральная прокуратура рф, владимир путин
ПМЭФ-2023, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин
Путин предложил закрепить право на проверки за профильными ведомствами

Путин предложил закрепить право на проведение проверок только за профильными ведомствами

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки, где они остаются, только профильными ведомствами.
«
"И отдельная тема, я только что сказал, что количество проверок бизнеса сократилось. Сделал, как вы заметили, небольшую оговорочку, сейчас скажу, о чем идет речь. Предприниматели говорят, что теперь вместо контрольно-надзорных органов стали приходить правоохранительные, причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, уже приходят что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправдано, возможно, но по сути, что происходит? Происходит подмена понятий. Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят", - сказал Путин.
Конечно, подчеркнул президент РФ, "это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса".
«
"И хочу подчеркнуть, проверки, там где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами. И прошу правительство вместе с Генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение. Это очень важно иначе смысла нет в нашей работе, надо все прописать как в свое время говорил, известный наш комик, тщательнее надо проработать так называемую юридическую технику, чтобы каждое слово было понятно", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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