https://ria.ru/20230616/proverki-1878553905.html

Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России

Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России - РИА Новости, 16.06.2023

Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России

Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:51

2023-06-16T10:51

2023-06-16T10:51

пмэф-2023

экономика

генеральная прокуратура рф

россия

игорь краснов

массовое отравление сидром в россии

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этой связи поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкоголя и табака. "После очередной трагедии с массовым отравлением алкоголем активизировались дискуссии об отмене моратория на проверки. Мы остаемся на прежней позиции – их должно быть минимальное число. При этом очевидно, что любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции", - сказал Краснов. РИА Новости является информационным партнером ПМЭФ-2023 и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html

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Кирилл Волков

экономика, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов, массовое отравление сидром в россии