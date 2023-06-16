Рейтинг@Mail.ru
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
10:51 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/proverki-1878553905.html
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России - РИА Новости, 16.06.2023
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России
Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:51
2023-06-16T10:51
пмэф-2023
экономика
генеральная прокуратура рф
россия
игорь краснов
массовое отравление сидром в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823296322_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_ff8fd097e398f24a01b49b258e53db14.jpg
C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этой связи поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкоголя и табака. "После очередной трагедии с массовым отравлением алкоголем активизировались дискуссии об отмене моратория на проверки. Мы остаемся на прежней позиции – их должно быть минимальное число. При этом очевидно, что любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции", - сказал Краснов. РИА Новости является информационным партнером ПМЭФ-2023 и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823296322_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_af1362b013a9fd06a954a57a4009bd0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов, массовое отравление сидром в россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Игорь Краснов, Массовое отравление сидром в России
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России

Генпрокурор Краснов считает, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
Читать ria.ru в
C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этой связи поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкоголя и табака.
"После очередной трагедии с массовым отравлением алкоголем активизировались дискуссии об отмене моратория на проверки. Мы остаемся на прежней позиции – их должно быть минимальное число. При этом очевидно, что любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции", - сказал Краснов.
РИА Новости является информационным партнером ПМЭФ-2023 и фотохост-агентством форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения технопарка Калибр в Москве. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин
29 мая, 15:13
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаГенеральная прокуратура РФРоссияИгорь КрасновМассовое отравление сидром в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала