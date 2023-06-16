https://ria.ru/20230616/proverki-1878553905.html
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России - РИА Новости, 16.06.2023
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России
Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:51
2023-06-16T10:51
2023-06-16T10:51
пмэф-2023
экономика
генеральная прокуратура рф
россия
игорь краснов
массовое отравление сидром в россии
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этой связи поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкоголя и табака. "После очередной трагедии с массовым отравлением алкоголем активизировались дискуссии об отмене моратория на проверки. Мы остаемся на прежней позиции – их должно быть минимальное число. При этом очевидно, что любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции", - сказал Краснов. РИА Новости является информационным партнером ПМЭФ-2023 и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов, массовое отравление сидром в россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Игорь Краснов, Массовое отравление сидром в России
Краснов выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в России
Генпрокурор Краснов считает, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными
C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в этой связи поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкоголя и табака.
"После очередной трагедии с массовым отравлением алкоголем активизировались дискуссии об отмене моратория на проверки. Мы остаемся на прежней позиции – их должно быть минимальное число. При этом очевидно, что любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции", - сказал Краснов.
РИА Новости является информационным партнером ПМЭФ-2023 и фотохост-агентством форума.
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