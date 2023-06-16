https://ria.ru/20230616/prompark-1878742686.html

Власти Адыгеи и AVA Group договорились о создании промпарка "Псекупс"

Власти Адыгеи и AVA Group договорились о создании промпарка "Псекупс" - РИА Новости, 16.06.2023

Власти Адыгеи и AVA Group договорились о создании промпарка "Псекупс"

Власти Адыгеи и холдинг АVA Group в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании в регионе новой промзоны... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:39

2023-06-16T17:39

2023-06-16T17:39

республика адыгея

мурат кумпилов

пмэф 2023

тахтамукайский район

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МАЙКОП, 16 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и холдинг АVA Group в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании в регионе новой промзоны "Псекупс", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Одним из ключевых инвестиционных проектов, реализуемых сегодня в Адыгее, является проект создания промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе."Данное направление является перспективным. В связи с этим в республике рассматривают возможность создания еще одной промзоны "Псекупс". Соответствующее инвестиционное соглашение между кабинетом министров республики Адыгея и инвестиционным холдингом АVA Group было подписано сегодня на площадке ПМЭФ", - говорится в сообщении.Согласно концепции резидентами нового промпарка станут предприятия, ориентированные на строительную отрасль. Промзона расположится на земельном участке площадью 32,9 гектара северо-западнее хутора Псекупс. Уточняется, что за несколько лет там планируется создать три предприятия – заводы по производству газоблоков, оконного профиля и металлоконструкций, которые дадут республике еще 335 рабочих мест. Новые производственные мощности позволят застройщикам региона значительно сократить затраты на поставку материалов, снизив тем самым себестоимость возводимого жилья.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул перспективность создаваемых промпарков для реализации новых инвестпроектов и указал на ожидаемый от их реализации мультипликативный эффект."Уверен, реализация этих проектов серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона, повлечёт создание большого числа рабочих мест", – заявил он по итогам подписания соглашения.

https://realty.ria.ru/20230616/maykop-1878671057.html

https://ria.ru/20230607/rekonstruktsiya-1876782875.html

тахтамукайский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, пмэф 2023, тахтамукайский район