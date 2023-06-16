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"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов
"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов - РИА Новости, 16.06.2023
"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов
Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян на ПМЭФ обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T22:33
2023-06-16T22:33
2023-06-16T22:33
пмэф-2023
экономика
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китай
игорь сечин
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пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян на ПМЭФ обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере, сообщила российская компания. "Игорь Сечин и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоулян обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере", - говорится в ее сообщении. "Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC - на поставку до конца первого полугодия 2038 года 325 миллионов тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки в Китай составили 442 миллиона тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. В 2018 году "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023, Экономика, Казахстан, Россия, Китай, Игорь Сечин, Роснефть, ПМЭФ 2023
"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов
Главы "Роснефти" и CNPC на полях ПМЭФ обсудили реализацию совместных добычных проектов