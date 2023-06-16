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"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов - РИА Новости, 16.06.2023
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22:33 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/proekty-1878805182.html
"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов
"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов - РИА Новости, 16.06.2023
"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов
Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян на ПМЭФ обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T22:33
2023-06-16T22:33
пмэф-2023
экономика
казахстан
россия
китай
игорь сечин
роснефть
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян на ПМЭФ обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере, сообщила российская компания. "Игорь Сечин и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоулян обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере", - говорится в ее сообщении. "Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC - на поставку до конца первого полугодия 2038 года 325 миллионов тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки в Китай составили 442 миллиона тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. В 2018 году "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, казахстан, россия, китай, игорь сечин, роснефть, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Казахстан, Россия, Китай, Игорь Сечин, Роснефть, ПМЭФ 2023
"Роснефть" и CNPC обсудили реализацию совместных добычных проектов

Главы "Роснефти" и CNPC на полях ПМЭФ обсудили реализацию совместных добычных проектов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Роснефть" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян на ПМЭФ обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере, сообщила российская компания.
"Игорь Сечин и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоулян обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере", - говорится в ее сообщении.
"Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC - на поставку до конца первого полугодия 2038 года 325 миллионов тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки в Китай составили 442 миллиона тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
В 2018 году "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай
Вчера, 21:34
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаКазахстанРоссияКитайИгорь СечинРоснефтьПМЭФ 2023
 
 
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