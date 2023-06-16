https://ria.ru/20230616/prodvizhenie-1878744805.html

Принципы странового продвижения продукции за рубежом сформулировали на ПМЭФ

Принципы странового продвижения продукции за рубежом сформулировали на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Принципы странового продвижения продукции за рубежом сформулировали на ПМЭФ

В России уже есть экспортеры и целые отрасли, которые помогают формировать новый образ отечественной продукции за рубежом: производители зерна, металлурги и не... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:46

2023-06-16T17:46

2023-06-16T17:46

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

россия

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В России уже есть экспортеры и целые отрасли, которые помогают формировать новый образ отечественной продукции за рубежом: производители зерна, металлурги и не только, и продвижение в рамках программы "Сделано в России" является дополнительным эффективным инструментом наряду с уже зарекомендовавшими себя механизмами нацпроекта по экспорту, рассказала гендиректор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на круглом столе "Cделано в России" – знак качества на карте мира!" на ПМЭФ."Главная задача "Сделано в России" — сформировать у потребителей и покупателей за границей знание о том, что именно производится и делается в нашей стране. Мы видим, что сейчас уже есть экспортеры и целые отрасли, которые формируют новое представление о российской продукции за рубежом. Это говорит о том, что не все компании нуждаются в программе "Сделано в России", поскольку сами успешно справляются с продвижением своих товаров и услуг на многих рынках, одновременно помогая создавать новый образ российских товаров за рубежом", - сказала Никишина.По ее словам, далеко не все экспортеры нуждаются в брендировании и поддержке в продвижении, многим нужны совершенно другие меры из числа тех, что предоставляет Российский экспортный центр. Поэтому маркетинг, продвижение по программе "Сделано в России", должен быть добавлен к тем инструментам, которые уже зарекомендовали себя за время действия национального проекта "Международная кооперация и экспорт" как востребованные и эффективные."Сделано в России" - это высокий бренд, большая политическая цель, и правительство России, и экосистема ВЭБа должны поддерживать РЭЦ, который им занимается. Это лучшее качество, репутация, которая должна опираться на сильные бренды и качественную продукцию. И одновременно нужно помогать всем, кто хочет что-то продавать за границу, в том числе и без бренда "Сделано в России", в том числе и существующими уже инструментами", - считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Программа "Сделано в России" должна быть направлена на продвижение отдельных, самых перспективных отраслей - тех, где уже есть первые успешные экспортеры. Это может быть, например, фармацевтика, агропродукция глубокой переработки или молочные продукты, отметила Никишина. И для того, чтобы страновое продвижение "Сделано в России" для этих отраслей было эффективным, нужно совместно с бизнесом сформировать отраслевые маркетинговые стратегии, подчеркнула руководитель РЭЦ, и пригласила всех заинтересованных предпринимателей принять участие в этой работе."Бренд "Сделано в России" как клуб производителей продукции высокого качества самых перспективных отраслей за счет участия в нем сильных брендов позволит решать дополнительные задачи, в том числе по продвижению небольших компаний", — уверена Вероника Никишина. Она рассчитывает, что в этот клуб будут приходить компании, которым страновой маркетинг будет нужен как дополнительный инструмент, поскольку без проактивной работы бизнеса продвинуть ту или иную продукцию не смогут ни РЭЦ, ни государство в целом."Клубный формат "Сделано в России", если мы пойдем по этому пути, это взаимная ответственность и взаимосвязанность всех участников", - отметил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.Круглый стол "Cделано в России" – знак качества на карте мира!" состоялся при участии представителей деловых объединений, бизнеса и ведущих экспертов по маркетингу и продвижению.

https://ria.ru/20230616/rets-1878585791.html

https://ria.ru/20230616/agroproduktsiya-1878579381.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия