https://ria.ru/20230616/pripasy-1878801810.html

Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет

Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет - РИА Новости, 16.06.2023

Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет

Министерство обороны США заключило соглашение с американской металлургической компанией Arconic Corporation, направленное на увеличение выпуска алюминия высокой РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:47

2023-06-16T21:47

2023-06-16T21:47

специальная военная операция на украине

сша

украина

айова

пентагон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило соглашение с американской металлургической компанией Arconic Corporation, направленное на увеличение выпуска алюминия высокой чистоты внутри страны для роста производства ракет и боеприпасов за счет средств на поддержку Украины, заявили в Пентагоне. "Офис помощника министра обороны по промышленной базе вступил в соглашение с Arconic Corporation с целью увеличения производства ракет и боеприпасов", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Целью сделки является увеличение производства алюминия высокой чистоты на предприятии компании в штате Айова. Министерство обороны будет использовать полномочия в рамках закона об оборонном производстве и средства в рамках закона о выделении дополнительных средств Украине. Общая сумма соглашения составит 45,5 миллиона долларов. По планам Пентагона проект обеспечит США "сильно необходимый" рост производства алюминия высокой частоты и снизит риски для национальной безопасности в случае промышленной мобилизации. "Средства будут использованы на инфраструктуру предприятия и модификации для размещения увеличенной мощности и нового оборудования", - отметили в министерстве. Там добавили, что низкозатратное производство данного типа алюминия иностранными предприятиями привело с сокращению его выпуска в самих Штатах.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

сша

украина

айова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, айова, пентагон, в мире