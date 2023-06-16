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Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет
Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет - РИА Новости, 16.06.2023
Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет
Министерство обороны США заключило соглашение с американской металлургической компанией Arconic Corporation, направленное на увеличение выпуска алюминия высокой РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:47
2023-06-16T21:47
2023-06-16T21:47
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило соглашение с американской металлургической компанией Arconic Corporation, направленное на увеличение выпуска алюминия высокой чистоты внутри страны для роста производства ракет и боеприпасов за счет средств на поддержку Украины, заявили в Пентагоне. "Офис помощника министра обороны по промышленной базе вступил в соглашение с Arconic Corporation с целью увеличения производства ракет и боеприпасов", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Целью сделки является увеличение производства алюминия высокой чистоты на предприятии компании в штате Айова. Министерство обороны будет использовать полномочия в рамках закона об оборонном производстве и средства в рамках закона о выделении дополнительных средств Украине. Общая сумма соглашения составит 45,5 миллиона долларов. По планам Пентагона проект обеспечит США "сильно необходимый" рост производства алюминия высокой частоты и снизит риски для национальной безопасности в случае промышленной мобилизации. "Средства будут использованы на инфраструктуру предприятия и модификации для размещения увеличенной мощности и нового оборудования", - отметили в министерстве. Там добавили, что низкозатратное производство данного типа алюминия иностранными предприятиями привело с сокращению его выпуска в самих Штатах.
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сша, украина, айова, пентагон, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Айова, Пентагон, В мире
Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет
Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет и боеприпасов
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило соглашение с американской металлургической компанией Arconic Corporation, направленное на увеличение выпуска алюминия высокой чистоты внутри страны для роста производства ракет и боеприпасов за счет средств на поддержку Украины, заявили в Пентагоне.
"Офис помощника министра обороны по промышленной базе вступил в соглашение с Arconic Corporation с целью увеличения производства ракет и боеприпасов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Целью сделки является увеличение производства алюминия высокой чистоты на предприятии компании в штате Айова
. Министерство обороны будет использовать полномочия в рамках закона об оборонном производстве и средства в рамках закона о выделении дополнительных средств Украине. Общая сумма соглашения составит 45,5 миллиона долларов.
По планам Пентагона проект обеспечит США "сильно необходимый" рост производства алюминия высокой частоты и снизит риски для национальной безопасности в случае промышленной мобилизации.
"Средства будут использованы на инфраструктуру предприятия и модификации для размещения увеличенной мощности и нового оборудования", - отметили в министерстве.
Там добавили, что низкозатратное производство данного типа алюминия иностранными предприятиями привело с сокращению его выпуска в самих Штатах.
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