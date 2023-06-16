https://ria.ru/20230616/primore-1878565149.html
Власти Приморья будут развивать экономику края ускоренными темпами
Власти Приморья будут развивать экономику края ускоренными темпами - РИА Новости, 16.06.2023
Власти Приморья будут развивать экономику края ускоренными темпами
Власти Приморья будут внедрять лучшие практики по поддержке бизнеса и развивать экономику края ускоренными темпами, заявила первый вице-губернатор –... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:26
2023-06-16T13:26
2023-06-16T13:27
приморский край
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти Приморья будут внедрять лучшие практики по поддержке бизнеса и развивать экономику края ускоренными темпами, заявила первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера Щербина по итогам совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям "Экономика и финансы" и "Энергетика".По ее словам, главной темой заседания стало ускоренное развитие российской экономики. Вице-губернатор привела в пример период с 1929 по 1955 годы, когда во время войны произошел рост экономики."Сейчас в условиях СВО развитие промышленности также идет ускоренными темпами. Во время заседания обсуждалось, что регионы должны создавать комфортные условия для ведения бизнеса, предоставлять льготы. Это всем необходимо понимать. Только так будут обновляться средства, будут все необходимые станки и оборудование, в том числе высокотехнологичное", – цитирует пресс-служба правительства Приморья слова Щербиной.По ее словам, российское правительство делает сегодня многое для поддержки регионов. Так, введены инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты, которые дают возможность формировать необходимую инфраструктуру. "Мы в Приморье эту работу тоже проводим. Во время заседания говорили о том, какие лучшие практики есть в регионах, какие еще механизмы стоит внедрять, чтобы экономика росла ускоренными темпами", – отметила вице-премьер.По ее словам, сейчас в Приморье особое внимание уделяется развитию промышленных предприятий и поддержке бизнеса в целом. "Приморье демонстрирует сегодня рост не только в целом по экономическим показателям. У нас растут и налоговые доходы в бюджет. Реализуются с нуля крупнейшие проекты и, конечно, мы должны, как регион, оказывать содействие в их реализации", – подчеркнула Вера Щербина.Совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Экономика и финансы" и "Энергетика" стало одним из важных событий деловой программы Петербургского международного экономического форума, который проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230616/primore-1878557084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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приморский край, россия, пмэф 2023, интервью
Приморский край, Россия, ПМЭФ 2023, Интервью
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти Приморья будут внедрять лучшие практики по поддержке бизнеса и развивать экономику края ускоренными темпами, заявила первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера Щербина по итогам совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям "Экономика и финансы" и "Энергетика".
По ее словам, главной темой заседания стало ускоренное развитие российской экономики. Вице-губернатор привела в пример период с 1929 по 1955 годы, когда во время войны произошел рост экономики.
Приморье запустит совместные проекты с крупными китайскими корпорациями
"Сейчас в условиях СВО развитие промышленности также идет ускоренными темпами. Во время заседания обсуждалось, что регионы должны создавать комфортные условия для ведения бизнеса, предоставлять льготы. Это всем необходимо понимать. Только так будут обновляться средства, будут все необходимые станки и оборудование, в том числе высокотехнологичное", – цитирует пресс-служба правительства Приморья слова Щербиной.
По ее словам, российское правительство делает сегодня многое для поддержки регионов. Так, введены инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты, которые дают возможность формировать необходимую инфраструктуру. "Мы в Приморье эту работу тоже проводим. Во время заседания говорили о том, какие лучшие практики есть в регионах, какие еще механизмы стоит внедрять, чтобы экономика росла ускоренными темпами", – отметила вице-премьер.
Делегация Приморья участвует в Харбинской торгово-экономической ярмарке
По ее словам, сейчас в Приморье
особое внимание уделяется развитию промышленных предприятий и поддержке бизнеса в целом. "Приморье демонстрирует сегодня рост не только в целом по экономическим показателям. У нас растут и налоговые доходы в бюджет. Реализуются с нуля крупнейшие проекты и, конечно, мы должны, как регион, оказывать содействие в их реализации", – подчеркнула Вера Щербина.
Совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Экономика и финансы" и "Энергетика" стало одним из важных событий деловой программы Петербургского международного экономического форума, который проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге.