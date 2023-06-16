Приморье запустит совместные проекты с крупными китайскими корпорациями
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти Приморья планируют реализовать совместные проекты с крупными китайскими корпорациями в сфере строительства жилья, коммунальных и дорожных объектов, сообщает правительство Приморского края.
Губернатор края Олег Кожемяко обсудил возможности совместной работы с руководителями крупнейших китайских строительных корпораций в ходе деловой поездки в Китай 15 июня. Будущие партнеры занимают значительную нишу в дорожном и коммунальном строительстве, создании промышленных производств и логистике на территории Китая. Они выступают не только подрядчиками, но и инвесторами в реализации крупных проектов, в том числе и за рубежом.
По словам китайских бизнесменов, они придают большое значение сотрудничеству с Дальним Востоком и в частности, Приморьем. Они отметили, что край обладает широким рыночным потенциалом, где можно реализовать крупные взаимовыгодные проекты.
В свою очередь, Олег Кожемяко подчеркнул заинтересованность в работе с крупными инвесторами, у которых есть опыт, технологии, техника и люди. "Ваш опыт в проектировании и строительстве может пригодиться Приморью. В крае реализуется несколько проектов, и мы готовы рассмотреть участие китайских компаний в госконтрактах по строительству дорожной и коммунальной инфраструктуры", – отметил губернатор.
Приморье уже взаимодействует с китайскими строителями. Так, сейчас они задействованы на строительстве культурно-выставочного центра во Владивостоке и возводят жилье в городе Большой Камень. По словам главы региона, китайские строительные компании компетентны и положительно зарекомендовали себя в вопросах качества и сроков проведения работ. Глава региона предложил компаниям из Поднебесной открыть в этом городе свои производства на территории нового промышленного парка. Другие направления совместной работы – возведение города Спутник и поиск решений по мостовым переходам.
Приморская делегация под руководством Олега Кожемяко прибыла в Харбин для участия в торгово-экономической ярмарке, которая пройдет с 15 по 19 июня. Глава Приморья провел переговоры с Первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь. В состав делегации входят представители региональных органов исполнительной власти, сфер туризма и культуры, институтов развития бизнеса. В павильоне Приморья свои товары представляют более 100 предпринимателей региона.